Gianni De Biasi tira le orecchie al Toro

"Nonostante un inizio di stagione che non era proibitivo guardando gli avversari, complice anche l'andamento non positivo del Milan, il Torino poteva fare qualcosa in più. Perdere a Parma e in casa col Lecce è una cosa che non ti aspetti da una squadra che dovrebbe perlomeno la capacità di gestire il risultato con più personalità".

A dirlo, ai microfoni di Radio Sportiva, è stato Gianni De Biasi, che in passato è stato anche allenatore dei granata.

SPORTAL.IT | 01-10-2019 14:31