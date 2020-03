Gianni Petrucci fa un nuovo punto della situazione

Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, è stato protagonista di una lunga intervista con Tuttosport.

"Sono sereno perché so benissimo di essere criticato dal 98% di chi si esprime sui social, ma il mio riferimento è a chi è dentro il mio mondo e investe – ha riferito -. Siamo nel bel mezzo di una catastrofe mondiale. Io, che sono cattolico anche se peccatore, seguo la Messa delle 7 e recito il Rosario. Come possiamo fare previsioni di alcun tipo, soprattutto di sport? Non vedo come si possa pensare ad una ripresa in questa tragedia".

"Mi chiedo quanto sarebbe contenta la Virtus Bologna di un eventuale scudetto in questa situazione" ha aggiunto il numero 1 del basket italiano.

SPORTAL.IT | 30-03-2020 11:27