Gianni Petrucci lancia un nuovo grido di allarme

“Leggo che il Napoli calcio è in ritiro a Cartel di Sangro, e saranno ammessi spettatori in proporzione alla grandezza dell’impianto. Lo stesso nel ritiro della Lazio. E allora, perché il basket no?”. A domandarselo, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport, è il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci.

“Se la pallacanestro non potrà riprendere con un numero minimo di spettatori, la sanificazione e tutte le certificazioni del caso, non avrà né presente né futuro. Non potrà andare avanti. Gli sforzi che gli imprenditori nel nostro sport stanno facendo sono sovrumani in proporzione a quello che ritorna loro dal punto di vista economico. Il basket non è come il caldo che può vivere di ingenti diritti Tv. Possibile che allo sport non si spieghi mai il “perché no”? Noi chiediamo una percentuale di spettatori rispetto alla capienza degli impianti, con le dovute garanzie dal punto di vista sanitario” ha aggiunto il numero 1 della palla a spicchi italiana.

OMNISPORT | 21-08-2020 13:37