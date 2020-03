Gianni Petrucci non accetta certi consigli

Gianni Petrucci, il presidente della Fip, con il Resto del Carlino si è soffermato su quello che sta succedendo alla pallacanestro italiana in un momento così complicato e sulle contromisure da prendere. Non senza qualche considerazione molto decisa.

"Devo dire che in modo un po’ patetico alcune realtà che si trovano in posizione di sofferenza o dal punto di vista della classifica o da quello economico mandano messaggi di sospensione immediata pensando che poi si riparta con il criterio del volersi bene o di una certa clemenza. Al contrario stiamo studiando dei sistemi per cui nessuno avrà un vantaggio da questa situazione, purtroppo imprevedibile dovuta a questa pandemia" ha evidenziato.

SPORTAL.IT | 15-03-2020 22:13