Gianni Petrucci risponde a Zaytsev

La pallacanestro è meno rischioso rispetto al volley nella classifica degli sport a squadre nell’ottica di una possibile ripartenza dopo la pandemia Coronavirus.

Il risultato dello studio del politecnico di Torino è stato contestato dal capitano della Nazionale azzurra di pallavolo Ivan Zaytsev, al quale ha risposto il presidente della Federbasket Gianni Petrucci.

"Zaytsev non ha interpretato bene il significato dello studio – ha detto Petrucci all'Ansa – non faccio paragoni con la pallavolo che è sport che rispetto. È un argomento che approfondiremo perché io devo tutelare il basket italiano e certamente uscirà fuori che non è uno sport pericoloso, perché mi fido del Politecnico di Torino".

“Voglio rasserenare il nostro ambiente, ho molta fiducia nel Politecnico di Torino e nel suo rettore: è una prima bozza approfondiremo l'argomento e siamo certi che il risultato è diverso dall'interpretazione che è stata data".

SPORTAL.IT | 02-05-2020 21:20