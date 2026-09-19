Alessandria, fine anni Cinquanta. Un ragazzo con un talento fuori dal comune sta per cambiare la storia del calcio italiano. Il suo nome è Gianni Rivera. Rivera nasce il 18 agosto 1943 e cresce con il pallone praticamente incollato ai piedi. Il suo talento è così evidente da fargli bruciare tutte le tappe: l’esordio in Serie A con l’Alessandria arriva quando Gianni non ha ancora compiuto sedici anni. Una cosa è chiara fin da subito: il ragazzo vede il calcio in modo diverso.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la mitica carriera di Gianni Rivera e le numerose pagine di storia che ha scritto col Milan.