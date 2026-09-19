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CALCIO

Gianni Rivera – Il golden boy che ha segnato una generazione

Un talento sopraffino, una visione di gioco come pochi altri e due colori tatuati sul corpo: il rosso e il nero del Milan

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Alessandria, fine anni Cinquanta. Un ragazzo con un talento fuori dal comune sta per cambiare la storia del calcio italiano. Il suo nome è Gianni Rivera. Rivera nasce il 18 agosto 1943 e cresce con il pallone praticamente incollato ai piedi. Il suo talento è così evidente da fargli bruciare tutte le tappe: l’esordio in Serie A con l’Alessandria arriva quando Gianni non ha ancora compiuto sedici anni. Una cosa è chiara fin da subito: il ragazzo vede il calcio in modo diverso.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la mitica carriera di Gianni Rivera e le numerose pagine di storia che ha scritto col Milan.

Gianni Rivera – Il golden boy che ha segnato una generazione AnasaFoto

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