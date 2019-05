Gianni Savio suona la carica

L’Androni Giocattoli Sidermec è pronta, dopo un mese di aprile assolutamente eccezionale, per l’appuntamento più importante della stagione.

I due uomini classifica, vale a dire Fausto Masnada e Mattia Cattaneo, saranno tra i primi a scattare nella cronometro del San Luca, come tutti i big delle squadre, per evitare che le annunciate condizioni meteo poco favorevoli per la serata possano comprometterne la prova.

Ad analizzare la presenza dei campioni d’Italia al Giro è il team manager Gianni Savio: "Nella scorsa stagione, abbiamo stabilito un record: prima squadra, nella storia del Giro d'Italia, a presentare almeno un corridore nelle fughe di tutte le tappe. Un piccolo record, ma sempre un record. Quest'anno cambia la nostra strategia, in quanto abbiamo due uomini, Mattia Cattaneo e Fausto Masnada, che punteranno alla classifica generale e Manuel Belletti alle volate di gruppo. Con gli altri corridori cercheremo una vittoria di tappa, anche con attacchi portati da lontano. Certamente, con determinazione ed entusiasmo, sapremo offrire nuove emozioni a tutti i tifosi".

Gli otto al via per i campioni d’Italia saranno Francesco Gavazzi, Manuel Belletti, Mattia Cattaneo, Miguel Florez, Marco Frapporti, Fausto Masnada, Matteo Montaguti e Andrea Vendrame.

SPORTAL.IT | 10-05-2019 18:01