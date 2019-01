Giappone in finale di Coppa d'Asia

Il Giappone è la prima finalista della Coppa d’Asia. I ‘Blu Samurai’ si sono qualificati per la sfida per il titolo, in programma venerdì, battendo per 3-0 l’Iran nella semifinale giocata all’Hazza bin Zayed Stadium di Al Ain, negli Emirati Arabi.

Tutti e tre i gol nipponici sono arrivati nella seconda frazione di gioco: Osako ha aperto le marcature all’11’ st con un colpo di testa, poi ha raddoppiato al 22′ trasformando un rigore concesso per un mani in area di Pouraliganji, confermato dopo controllo dell’arbitro al VAR. Terza rete giapponese con Haraguchi al 47′ st in contropiede con tutto l’Iran sbilanciato in avanti. A fine gara il ct dell’Iran, Carlos Queiroz, si è dimesso.

La seconda finalista della Coppa d’Asia uscirà dalla semifinale di martedì ad Abu Dhabi tra i padroni di casa degli Emirati Arabi Uniti, nazionale di cui è ct Alberto Zaccheroni, e il Qatar.

SPORTAL.IT | 28-01-2019 19:15