Giappone-Tunisia, la gara n.1000 dei Mondiali è un tiro al bersaglio: che flop gli africani

Il Giappone travolge la Tunisia con le reti di Kamada, Ito e la doppietta di Ueda. Il debutto di Renard in panchina non evita il tracollo delle Aquile di Cartagine, già out

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La partita numero 1000 della storia dei Mondiali si trasforma in un monologo del Giappone. A Monterrey i Samurai Blu travolgono la Tunisia con un netto 4-0, certificando l’eliminazione degli africani e candidandosi al ruolo di possibile outsider del torneo. Il cambio in panchina, con l’arrivo di Hervé Renard al posto di Lamouchi, non produce alcun effetto: i nordafricani crollano ancora, dopo i cinque gol subiti dalla Svezia, mentre i nipponici entusiasmano per qualità, velocità e organizzazione.

Kamada apre la festa giapponese

Bastano appena quattro minuti al Giappone per indirizzare la gara. Daichi Kamada finalizza una splendida azione corale e firma l’1-0, dando il via a un autentico assedio. La Tunisia appare subito in difficoltà, incapace di contenere il ritmo e le verticalizzazioni degli uomini di Moriyasu. Il portiere Dahmen evita un passivo ancora più pesante nella prima parte di gara, ma la sensazione è che il gol del vantaggio sia soltanto l’inizio di una lunga sofferenza.

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Ueda si sblocca e mette la firma sul match

Dopo diverse occasioni create, arriva anche il momento di Ayase Ueda. L’attaccante del Feyenoord trova il primo gol del suo Mondiale con un destro potente che vale il raddoppio. La rete premia la prestazione di un centravanti sempre nel vivo del gioco e capace di creare continui problemi alla difesa tunisina. Con il 2-0 il Giappone prende definitivamente il controllo della partita, mentre gli africani perdono ogni certezza e non riescono a reagire.

Il cambio di ct non salva la Tunisia

L’arrivo di Hervé Renard avrebbe dovuto rappresentare una scossa per le Aquile di Cartagine, ma il cosiddetto “effetto Renard” dura pochissimo. La Tunisia continua a mostrare gli stessi limiti evidenziati all’esordio: difesa fragile, poca intensità e scarsa qualità nella costruzione del gioco. Nemmeno i cambi effettuati nell’intervallo riescono a invertire l’inerzia dell’incontro. La nazionale nordafricana si conferma una delle grandi delusioni del torneo e saluta il Mondiale con appena due partite disputate.

Ito e ancora Ueda completano il poker

Nella ripresa il Giappone continua a spingere e trova il tris con Junya Ito, bravo a sfruttare una disattenzione della retroguardia tunisina. Il definitivo 4-0 porta ancora la firma di Ueda, autore di una doppietta che ne esalta il talento e il senso del gol. I nipponici impressionano non solo per la qualità offensiva, ma anche per l’aggressività senza palla e la capacità di recuperare immediatamente il possesso. Una prestazione che lancia un chiaro messaggio alle rivali del girone.

Giappone, una mina vagante per il prosieguo del torneo

Con quattro punti in due partite, il Giappone si presenta all’ultima giornata con grandi ambizioni. La sfida contro la Svezia sarà decisiva per stabilire il piazzamento finale, ma i Samurai Blu hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Velocità, organizzazione e spirito di sacrificio fanno della squadra di Moriyasu una delle sorprese più interessanti del Mondiale. Per la Tunisia, invece, il torneo termina con molte domande e la consapevolezza che serviranno cambiamenti ben più profondi di un semplice avvicendamento in panchina.