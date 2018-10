Gibilterra benedice la Nations League

La prima edizione della Nations League è in pieno svolgimento e i pareri sull’utilità della nuova competizione per Nazionali voluta dall’Uefa per ridurre il numero di amichevoli non sono unanimi.

Apprezzato dai ct, ma osteggiato dagli allenatori di club, di sicuro dove il torneo verrà ricordato con piacere sarà a Gibilterra, grazie al primo, storico successo in trasferta, e in assoluto in gare ufficiali, nella giovane storia della Federazione, che ha disputato la prima partita ufficiale nel novembre 2013.

L’evento, che rilancia le quotazioni di Gibilterra nella classifica del girone completato da Macedonia e Liechtenstein, è avvenuto in Armenia e l’unica rete della partita non poteva che essere segnata dal capitano della squadra, Joseph Luis “Roy” Chipolina, su calcio di rigore.

Le uniche due vittorie precedenti erano state conquistate in casa, sempre per 1-0, in gare amichevoli contro Malta e Lettonia, mentre in trasferta si erano registrate solo sconfitte eccetto l’1-1 in Estonia. Insomma, quando non subisce gol in partite ufficiali Gibilterra vince…

SPORTAL.IT | 13-10-2018 22:35