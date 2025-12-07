Gigante Beaver Creek, Odermatt fa un altro sport, distacchi impressionanti: Vinatzer in crescita, l’Italia prova a sperare

Il fenomeno elvetico continua a dominare anche in gigante, il distacco rifilato ai rivali è pazzesco, Vinatzer fa sognare l’Italia che incassa la delusione De Aliprandini

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Sempre Marco Odermatt. Il fenomeno svizzero dimostra di essere più di un passo davanti a tutti e a Beaver Creek sfodera una manche da sogno. L’Italia si difende soprattutto con Vinatzer che sembra continuare il suo percorso di crescita in una stagione che per lui può essere quella del rilancio.

Odermatt dominatore, distacchi impressionanti

Non è una novità, ma tanto vale ribadirlo. Lo svizzero Marco Odermatt si candida (se non lo è già) a essere il miglior sciatore di tutti i tempi. Le dimostrazioni arrivano una dopo l’altra e la prima manche sulla pista di Beaver Creek va a rimpolpare l’elenco delle prove. L’elvetico scende con il pettorale numero 1, uno di quelli che di solito gli atleti non amano particolarmente, ma per lui non fa la differenza. Non ha bisogno di riferimenti o di qualcuno che gli “spolveri” la pista, tira giù dritto al limite della perfezione e riesce a chiudere con il primo tempo rifilando 86 centesimi sia a Pinheiro Braathen che al norvegese Kristoffersen.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vinatzer ancora positivo, male De Aliprandini

Alex Vinatzer continua il suo percorso di crescita. La prima prova dell’atleta azzurro è lontana dall’essere perfetta e priva di errori ma dimostra comunque un netto cambio di passo rispetto alla scorsa stagione. L’azzurro riesce a trovare una prestazione solida e conclude con un distacco di 1”31 da Odermatt riuscendo a rimanere nei primi 10 e con la possibilità di provare a fare ancora meglio nella seconda. Discorso completamente diverso quello di Luca De Aliprandini ancora alla ricerca della forma ottimale. I problemi fisici affrontati nel corso della offseason continuano a pesare con lo sciatore azzurro che ha puntato la sua preparazione per riuscire a essere al meglio a Milano-Cortina. Ma la prova di Beaver Creek comunque va archiviata con il segno meno.

Decisamente meglio la prova di Filippo Della Vite che cercava da tempo una prova che gli permettesse di ricostruire un po’ di fiducia, conquista l’accesso alla seconda manche e prova a invertire la tendenza negativa. Positiva anche la prova di Giovanni Borsotti che dimostra di avere le carte in regola per essere uno su cui puntare.

Slalom gigante Beaver Creek, l’ordine d’arrivo della prima manche

Questo l’ordine d’arrivo della prima manche dello slalom gigante maschile di Beaver Creek:

M. Odermatt (SVI) in 1’08”80 L. Pinheiro Braathen (BRA) a 0”86 H. Kristoffersen (NOR) a 0”86 T. Favrot (FRA) a 0”91 T. Thumler (SVI) a 0”94

Gli italiani