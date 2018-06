Gigi Apolloni prenota il bis

Un mese dopo l’annuncio della rinascita, attraverso la cordata “Pro Modena SSD” che vede al proprio interno anche l’ex patron gialloblù Romano Amadei, la rinascita del calcio sotto la Ghirlandina è completa con la scelta dell’allenatore cui sarà affidata la missione di riportare nel professionismo la società che ripartirà dalla Serie D.

Si tratta di Gigi Apolloni, pronto a rituffarsi nella mischia un anno e mezzo dopo l’esonero subito dal Parma, proprio dopo aver portato i crociati dalla D alla C: "Mi aspetta una sfida stimolante in cui ricominciare da zero per ricostruire e gettare basi solide per il futuro – ha detto in conferenza stampa Apolloni, già alla guida del Modena nel 2009-2010 in Serie B – In Serie D le difficoltà non mancheranno perché tutte vorranno vincere contro di noi e daranno il massimo, ma dobbiamo essere pronti a rispondere con le stesse armi. Partiremo con l’obiettivo di vincere il campionato, la storia del Modena è importante così come la società e impone questo”.



SPORTAL.IT | 04-06-2018 23:50