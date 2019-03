Gigi Buffon, dalla gioia alle lacrime. E in Francia lo umiliano

Dalla gioia per il rinnovo con il Paris Saint Germain, che gli permetterà di giocare fino all'età record di 43 anni, alle lacrime amare per una nuova, beffarda, eliminazione dalla Champions League. E' stato un mercoledì dalla mille emozioni per Gigi Buffon, che si era aperto nel migliore dei modi con la notizia dell'accordo con i campioni di Francia per il prolungamento dell'ingaggio per un'altra stagione. L'ex Juventus, che ha convinto i transalpini con una serie di ottime prestazioni al suo primo anno in Ligue 1, ha firmato un rinnovo di un anno con opzione per la seconda stagione, prolungando una carriera formidabile.

In serata è arrivata invece l'incredibile amarezza in Champions League, che ha ricalcato l'eliminazione della Juve nella scorsa stagione: Buffon trafitto nei minuti di recupero su calcio di rigore. Dopo la partita dell'anno scorso l'ex portierone azzurro si era scagliato contro l'arbitro, a Parigi invece sono arrivate solo le lacrime dopo la rete di Rashford dagli undici metri che ha spedito il Manchester United ai quarti di finale condannando il Psg. Una beffa atroce, resa ancora più amara dall'errore nel primo tempo dello stesso Gigi, che con una papera aveva regalato il 2-1 a Lukaku.

Quindi l'amarissimo epilogo: il Var nel recupero ha richiamato Skomina per un intervento con il braccio largo in area di Kimpembe, Rashford ha realizzato infrangendo ancora una volta i sogni di Buffon. Un trofeo sempre più maledetto: Gigi ci riproverà di nuovo la prossima stagione.

Intanto l'Equipe nelle pagelle lo ha stroncato, dandogli un umiliante 2: "Indifendibile sul tiro di Rashford, alcuni rinvii imbarazzanti – scrive il quotidiano francese -. È sembrata una scelta più politica che sportiva la decisione di farlo giocare al posto di Areola".

SPORTAL.IT | 07-03-2019 08:35