Gigi Buffon, decisione imminente sul suo futuro. L'addio di Casillas

Iker Casillas verso il ritiro. Il portiere del Porto, vittima di un infarto lo scorso 2 maggio durante un allenamento, secondo O Jogo avrebbe deciso di non tornare all'attività agonistica: per lui si parla già di un ruolo in società, da dirigente. Nel suo ricco palmarés figurano: 5 Liga, 4 Supercoppa di Spagna, 2 coppe di Spagna, un campionato portoghese, una Supercoppa di Portogallo, 3 Uefa Champions League, 2 Supercoppe Europee, una Coppa Intercontinentale, un Mondiale per Club, un Mondiale e due Europei.

Al suo posto in porta potrebbe arrivare niente meno che Gigi Buffon. L'ex portiere del Psg e della Juventus è alla ricerca di una squadra dopo l'addio ai campioni di Francia, e tornare a giocare la Champions con i Dragoni è un'idea che interessa molto all'estremo difensore di Carrara, come confermato dal suo agente.

"Non c'è nulla di concreto, non c'è stato alcun contatto diretto con nessuno dell'FC Porto, ma l'idea di giocare con il Porto in Portogallo intriga tanto Buffon, perché stiamo parlando di un club con una grande storia che gioca in Champions League. L'FC Porto è un grande club nel quale troverebbe anche il suo amico Sérgio Conceição (hanno giocato insieme nel Parma, ndr)", ha dichiarato il procuratore Silvano Martina a O Jogo. Tra le tante opzioni estere per l'anno prossimo figura anche la Fluminense di Rio de Janeiro, che rappresenta infatti ben più di una semplice idea e Gigi potrebbe seriamente pensarci.

In Italia la soluzione più blasonata è rappresentata dalla Lazio, che punterebbe su Buffon per renderlo il leader di una squadra che ancora una volta giocherà sui tre fronti e intende crescere ancora dopo i buoni segnali raccolti negli ultimi anni di guida di Simone Inzaghi. Esiste e resiste però una tentazione Champions, che sarebbe rappresentata dall'Atalanta: con Berisha in uscita e il giovane Gollini in rosa, Buffon potrebbe rappresentarne ben più che una chioccia.

Ci sono però altre due soluzioni, entrambe dal grande impatto emotivo. La prima conduce al Genoa, la squadra per cui Buffon non ha mai fatto segreto di aver tifato quando era ragazzino. E la seconda invece rappresenta un grande ritorno, quello al Parma con cui esordì diciassettenne in serie A e con cui disputò i suoi primi sei campionati da professionista e vinse i suoi primi titoli (una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa Uefa).

SPORTAL.IT | 13-06-2019 12:28