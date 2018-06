Gigi Buffon, è arrivata la squalifica della Uefa

Tre giornate di squalifica. E' questa la sanzione che l'Uefa ha inflitto a Gianluigi Buffon dopo il turbolento finale di Real Madrid-Juventus, partita valida per i quarti di finale di Champions League. Il rigore assegnato ai blancos nel finale di gara dall'arbitro Oliver aveva scatenato la rabbia dei bianconeri e in particolare del portiere di Carrara, che era stato immediatamente espulso e nel dopo gara si era lasciato andare con alcune dichiarazioni molto pesanti nei confronti del direttore di gara britannico.

La Federazione Europea ha comunicato lo stop di tre giornate attraverso il suo sito ufficiale. Il provvedimento è stato deciso dall’organo di Controllo, Etica e Disciplina della federazione calcistica europea.

L'ex estremo difensore bianconero dovrà saltare quindi le prossime tre partite di Champions League, se verrà ufficializzato il suo passaggio al Paris Saint Germain.Si aspetta quindi la mossa dei campioni di Francia, che a loro volta stanno attendendo l'Uefa su un'eventuale sanzione per la violazione delle norme sul Fair Play Finanziario.

Questa la frase che ha portato alla squalifica Buffon: "All'andata non ci venne dato un rigore, stasera l'arbitro ha avuto il cinismo di infrangere il sogno di una squadra. Non so se lo ha fatto per un suo vezzo e per mancanza di personalità, ma un essere umano non può decretare l'uscita di una squadra. Uno così al posto del cuore ha un bidone d'immondizia. Se non puoi stare in campo in una partita simile, te ne stai in tribuna con moglie e figlia. Il Real Madrid ha meritato, ma l'arbitro doveva avere la sensibilità per capire il disastro che stava facendo".

Buffon, secondo indiscrezioni, si sarebbe accordato con i parigini per un contratto biennale da 8 milioni di euro a stagione.

Al Psg dovrà però affrontare la concorrenza di Areola, che ha già promesso battaglia: "Se c'è la possibilità di continuare a giocare nel Paris Saint-Germain, non esiterò a farlo. Il mio obiettivo è quello di continuare a giocare, vincere trofei e crescere con questo club. Buffon? Sono andato in prestito per tre stagioni per attendere il mio momento. Adesso il titolare sono io".

SPORTAL.IT | 05-06-2018 15:35