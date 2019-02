Gigi Buffon esce allo scoperto sul suo futuro

Gianluigi Buffonvuole giocare anche nella prossima stagione, ma non sa ancora se sarà al Paris Saint Germain o in un'altra squadra. In conferenza stampa l'ex portiere della Juventus esce definitivamente allo scoperto, scartando l'ipotesi del ritiro e affermando che gli piacerebbe passare un altro anno all'ombra della Torre Eiffel.

"Se Alphonse Areola e il club lo vogliono, io resterei qui volentieri un'altra stagione", ha dichiarato l'estremo difensore di Carrara che si è rivolto proprio al suo collega e concorrente per un posto da titolare Areola.

Buffon ha un contratto fino al prossimo giugno, con opzione per la prossima stagione. Per i campioni di Francia arrivano adesso giorni cruciali: "Per ora è importante rimanere concentrati sugli impegni che stanno arrivando: Lione, Bordeaux e Manchester. Per quanto riguarda il mio contratto e la prossima stagione, abbiamo tutto il tempo per pensarci", ha dichiarato.

Sul suo ruolo all'interno dello spogliatoio, l'ex Azzurro risponde così: "Credo di essere sempre stato un elemento di aggregazione per la squadra. Per me è importante avere la stima dei compagni, più di giocare una partita. La gerarchia non è un problema, Areola è un portiere di primo livello voglio trasmettergli la mia esperienza, come affrontare certe situazioni in campo e fuori".

Secondo indiscrezioni il rinnovo sarebbe ormai in arrivo. A 40 anni (41 da pochi giorni) Buffon ha in qualche caso sorpreso Oltralpe per il suo ottimo rendimento: in 15 partite tra Ligue 1, Coppa di Francia, Supercoppa francese e Champions League è riuscito a mantenere la porta inviolata 6 volte, senza particolari sbavature. Il suo obiettivo resta la Champions League, sempre sfuggita quando difendeva la porta della Juventus.

