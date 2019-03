Gigi Buffon, futuro in Francia a forte rischio

Si addensano le nubi sul futuro di Gianluigi Buffon in Francia. Secondo le indiscrezioni riportate dai media inglesi e francesi, il Paris Saint Germainavrebbe messo gli occhi sul portiere del Manchester United David De Gea, che a fine stagione potrebbe lasciare i Red Devils.

Secondo quanto riporta il Sun, ripreso da diversi media transalpini, l'estremo difensore spagnolo, in scadenza di contratto a fine anno, non ha accettato l'offerta proposta dagli inglesi e sarebbe pronto a lasciare. Il Psg, che lo preleverebbe a parametro zero, gli avrebbe offerto un contratto pazzesco da 350mila sterline a settimana, ovvero quasi 20 milioni a stagione: una somma che lo inserirebbe direttamente nella Top 10 dei giocatori più pagati del pianeta.

Il suo arrivo rischia di spingere definitivamente Buffon lontano da Parigi: il contratto di un anno dell'ex portiere della Juventus non verrà probabilmente rinnovato, e il fuoriclasse di Carrara dovrà cercare una destinazione altrove.

La stagione di Buffon in Francia è virata in negativo dopo l'errore nell'ottavo di finale contro il Manchester United e l'eliminazioe del Psg dalla Champions League. In Ligue 1 il suo concorrente Areola è stato il titolare nelle ultime quattro partite.

Su Buffon è stato drastico l'ex portiere Stefano Tacconi: "La papera che ha fatto in Champions fa capire che forse è arrivata anche per lui l’ora di smettere. A 42 anni non puoi pretendere più di tanto da te stesso".

Cosè invece l'agente di Buffon, Martina: "Al PSG sta facendo un'esperienza bellissima, sta facendo molto bene e sia la società che lui sono felici. Purtroppo nella partita di Champions League contro il Manchester United è successo un infortunio che ai portieri capita e sono usciti, quindi c'è un po' di amarezza e di tristezza per questa cosa. Il PSG resta comunque un top club e prima o poi quella coppa la vincerà, speriamo l'anno prossimo, sempre con Gigi. Il rinnovo di contratto? Ha compiuto 41 anni, bisogna vivere mese per mese, non si può fare un discorso futuristico più di tanto. Vorrei che continuasse a fare come sta facendo e il giorno che decidesse di smettere, farlo in questa maniera, da portiere ancora importante".

SPORTAL.IT | 31-03-2019 14:35