Gigi Buffon ha svelato il suo futuro

Gianluigi Buffon ha parlato del suo futuro nel corso dell’intervista alla trasmissione di Sky “E poi C’è Cattelan”. L’ex portiere della Juventus ha rivelato di aver ricevuto un’offerta di rinnovo da parte del Paris Saint Germain: ora l’estremo difensore di Carrara, che vuole continuare a giocare, si siederà al tavolo per trattare.

“Il Paris Saint Germain mi ha proposto un rinnovo e questo mi fa veramente felice e mi gratifica. Ci incontreremo a giorni per guardare dentro a questo progetto e capire se entrambi riteniamo giusto andare avanti“, ha spiegato l’ex numero uno della Nazionale azzurra.

Buffon si è espresso anche su Mario Balotelli, che al Marsiglia sembra aver messo la testa a posto: “Mario sta facendo bene al Marsiglia, ha dato prova di serietà e maturità ed è una gran cosa anche per la Nazionale”. Sul livello della Ligue 1: “Basta pensare che il campionato francese sia un torneo meno duro della A, magari non è troppo evoluto dal punto di vista tattico, ma è al top per tecnica e fisicità. Psg a parte, squadre come Lilla e Lione in Serie A arriverebbero fra le prime cinque. Lo stesso vale per il Rennes. Il più pirla nello spogliatoio del Psg? È una bella gara: diciamo che Dani Alves e Kimpembé non scherzano…”.

Ancora sul suo futuro: “Quando smetterò col calcio curerò l’hobby del Subbuteo, voglio completare la mia collezione di squadre… Se ho mai fumato una canna? Una sola volta, a scuola, fumai una sigaretta… diciamo modificata. Prima e unica volta. Il Mondiale 2006? Mi viene in mente Gattuso che con le nocche della dita tormentava la testa di Pirlo, forse è per questo che Andrea parla lento”.

Il portiere del Psg negli scorsi giorni aveva dedicato un pensiero a Daniele De Rossi, che ha deciso di lasciare la Roma ma di continuare a giocare dopo decenni, un po’ come fece lo stesso Gigi un anno fa con l’addio ai bianconeri: “C’è una bella canzone il cui testo recita così: ‘Abbiamo girato insieme e ascoltato le voci dei matti, incontrato la gente più strana e imbarcato compagni di viaggio. Qualcuno è rimasto, qualcuno è andato e non s’è più sentito. Un giorno anche tu hai deciso, un abbraccio e poi sei partito. Buon viaggio hermano querido e buon cammino ovunque tu vada, forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada’. In bocca al lupo Lele. In bocca al lupo perché sei una persona speciale. Di quelle che vale la pena incontrare nella vita. Perché nella vita l’eleganza è saper fare silenzio quando gli altri fanno rumore. E nei tuoi silenzi ho sempre trovato equilibrio, compostezza e maturità. Un abbraccio amico mio! E buona strada!”.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 14:10