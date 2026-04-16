L'ex capitano della Juventus e della Nazionale ha trascorso del tempo in famiglia per rasserenarsi per poi volare a Londra e presentare il suo libro

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’effetto che ha avuto sul capo delegazione quanto accaduto contro la Bosnia lo conosciamo: Gianluigi Buffon ha deciso di rassegnare le sue dimissioni e di chiudere così questo ciclo della sua carriera. Una fine coerente con quel che è stato prima, da giocatore e capitano della Juventus e della stessa Nazionale. Ora si dedica alla sua famiglia e anche al suo libro, un volume che ha presentato in Gran Bretagna e che nella versione inglese ha un titolo evocativo, oggi: “Saved”.

Fuga d’amore di Buffon e Ilaria D’Amico

Con sua moglie, la giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico, si è ritagliato momenti di serenità, come mostrano le ultime immagini pubblicate che li ritraggono assieme in un frammento di normalità assoluta dopo la tempesta perfetta scatenata dall’uscita di scena dell’Italia.

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Il settimanale Chi ha pubblicato, infatti, alcune immagini che mostrano Buffon intento in una pedalata con la consorte, Ilaria D’Amico, sposata nel 2024 dopo una lunga relazione incominciata più di dieci anni fa e dalla quale è nato un figlio, Leopoldo Mattia che si è unito alla loro famiglia e ai fratelli. Buffon ha avuto due figli da Alena Seredova, Louis Thoma e David Lee mentre Pietro Rocco Attisani è il primogenito della giornalista.

Pausa relax dopo la delusione Italia

In una parentesi di relax, la distensione che si evince dalle fotografie denota il consueto feeling della coppia che ha deciso di sposarsi nella Versilia di Gigi, terra a cui è legato profondamente, e che ancora oggi testimonia l‘intesa perfetta da Atreju al post esclusione dai Mondiali.

La loro sembrerebbe, dunque, una fuga per rinascere dopo un capitolo che attesta la conclusione del ciclo Gravina in Federazione e le conseguenti variazioni che attendono il calcio italiano appeso alla speranza, assai remota, dell’esclusione dell’Iran per ragioni di natura geopolitica. Il legame tra Buffon e D’Amico è una certezza, una rassicurazione nel pieno di quanto scaturito.

La ripartenza di Buffon

Chissà che presto per il campione, a cui mancava quel tassello del Pallone d’Oro per chiudere, non si presenti un’opportunità altrettanto ambiziosa e magnifica, come quella appena conclusa. Intanto è volato a Londra per il suo libro. Un inizio da cui ripartire.