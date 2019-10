Gigi Buffon infinito, altro annuncio sul suo futuro

C’è anche il marchio di Gigi Buffon nel primato in classifica della Juventus. La supera parata del portierone bianconero all’ultimo minuto contro il Bologna sulla rovesciata di Santander ha infatti permesso ai campioni d’italia di mantenere il primo posto conquistato grazie alla vittoria di due settimane prima in casa dell’Inter. Una prodezza esaltata dalla stampa di tutto il mondo e ovviamente anche da Silvano Martina, agente di Super Gigi: "Non ha smesso perché lui ha tanta voglia. Non vuole smettere neanche quest'anno, se se la sente va avanti fino a 50 anni" le parole di Martina a 'Radio Punto Nuovo'.

Il ritorno di Buffon è stato “ridimensionato” almeno a livello mediatico dai tanti altri acquisti di spessore realizzati dal club bianconero, dal costosissimo Matthijs De Ligt ai colpi a parametro zero Rabiot e Ramsey. L’ex capitano bianconero ha accettato di fare da secondo a Wojciech Szczesny, ma con la certezza di avere il proprio spazio, in Coppa Italia, ma non solo. In campionato sono già quattro le presenze raccolte da Buffon, decisivo anche contro il Verona.

"Era molto contento della parata al 93', è stata una grande parata nel momento giusto – ha detto Martina – Veramente difficile prenderlo in contropiede. Gigi è uno che ha anticipato i tempi, giocava già ai massimi livelli. Madre Natura gli ha dato delle qualità che ha mantenuto negli anni. Lui ha la fortuna di avere dei riflessi e dei muscoli di vent'anni fa e riesce a fare grandi prestazioni. E' un portiere di posizione e negli anni questo ti aiuta, capisce sempre un secondo prima l'azione come va a finire".

Martina si sofferma sulla mentalità di Buffon: "Sicuramente è diversa dagli altri. Mi ricordo che conobbi un grande preparatore, mi diceva che è difficile che un essere umano possa fare i sacrifici che ha fatto".

Il giorno dell’addio però prima o poi arriverà. Il futuro di Buffon fuori dal campo è però ancora un mistero: "Lui può fare tutto nel calcio e fuori. Sa relazionarsi con tutti, è intelligente, può fare di tutto” ha concluso Martina rispondendo a una domanda su un eventuale ruolo di Buffon nello staff tecnico della Nazionale.

