Gigi Buffon, le prime impressioni sulla Juventus di Ronaldo

Anche da centinaia di chilometri di distanza, Gianluigi Buffon segue con occhio attento le vicende della "sua" Juventus. L'ex portiere bianconero, ora al Psg, sulla sua app si esprime così dopo le prime giornate di campionato in Italia. "Lo confesso subito. Devo dire che fa un certo effetto assistere alla Serie A da spettatore. Non ero più abituato. Ricordo a malapena l'ultima volta che è successo, quando ero ragazzino. Anche a centinaia di chilometri di distanza il campionato italiano ha sempre il suo fascino e ho assistito con interesse alle prime due giornate".

L'estremo difensore di Carrara ammette di non essere riuscito a vedere in diretta le partite della Vecchia Signora: "Le gare dei miei ex compagni si sono sempre giocate in contemporanea o comunque a distanza di breve tempo con quelle del Psg". Anche senza di lui, e con un Ronaldo non ancora al 100%, i bianconeri sono a punteggio pieno: "Non sono stupito. Dopo tanti anni passati a Torino, in quell'ambiente, in quello spogliatioi, ero sicuro che la voglia di vittorie non si fosse esaurita. Il DNA Juve è sempre lo stesso e non si smentisce: fame, voglia di primeggiare sempre e di tagliare nuovi traguardi restano al centro del progetto e dell'imprinting societario".

Con la Juventus c'è il rivale degli ultimi tempi, il Napoli: "Nelle ultime due stagioni ha giocato un calcio spettacolare e quest'anno hanno mantenuto la rosa intatta. Il grande cambiamento è stato fatto in panchina con un allenatore espero e vincente come Ancelotti. Nelle due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan ho visto tanto del crattere di Carlo".

La terza incomoda è la sorprendente Spal: "Essere in testa non è certo il suo obiettivo. Ma vedere società che lavorano bene, con competenza e programmazione, fa sempre piacere. Soprattutto ai grandi romantici come me che fin da piccolo guardavano con passione al Genoa di Scoglio o al Pescara di Galeone".

SPORTAL.IT | 30-08-2018 12:40