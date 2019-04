Gigi Buffon nella leggenda: nuovo storico record

Gigi Buffon conquista con ilParis Saint Germain il campionato francese e aggiunge un altro alloro alla sua già formidabile carriera. L'ex portiere della Juventus e la squadra parigina, a pochi mesi dalla delusione in Champions, vincono il titolo domenica ancor prima di scendere in campo grazie al pareggio del Lille a Tolosa. La squadra transalpina si laurea con cinque giornate d'anticipo campione di Francia per la sesta volta nelle ultime sette stagioni, per l'estremo difensore di Carrara è invece l'ottavo titolo nazionale consecutivo, dopo i sette di fila conquistati con la Juventus.

Buffon si è così riscattato dalle critiche e ha festeggiato sui social con questo messaggio: "Le persone che non soffrono mai – ha scritto Gigi sul suo account personale citando lo scrittore statunitense James Baldwin – non possono crescere né sapere chi sono".

Sono arrivati anche gli omaggi della Juventus, sempre sui social: "Un grande applauso a Gigi Buffon, campione di Francia con il Psg".

Per l'ex numero uno della Nazionale arriva inoltre un altro storico record: è il calciatore italiano con più titoli nazionali vinti nella storia. Oltre agli ultimi 8 campionati, Buffon si è aggiudicato anche i gli scudetti del 2002 e del 2003, conquistando la vetta della classifica di tutti i tempi con 10 tornei vinti.

In questa speciale classifica dominano i bianconeri: al secondo posto c'è a 9 Andrea Barzagli, che oltre agli 8 conquistati con la Vecchia Signora ne vinse uno in Germania con il Wolfsburg. Quindi sono in cinque a quota 8 titoli nazionali: Leonardo Bonucci, 7 con la Juventus e 1 con l'Inter nel lontano 2006 (lo scudetto riassegnato dopo Calciopoli); Giorgio Chiellini e Giuseppe Furino, 8 scudetti conquistati in bianconero; Giovanni Ferrari, 5 con la Juventus, 2 con l'Inter e 1 con il Bologna; Virginio Rosetta, 6 con la Juventus e 2 con la Pro Vercelli.

SPORTAL.IT | 22-04-2019 07:57