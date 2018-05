Gigi Buffon si consola con il 'Tapiro'

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Gianluigi Buffon riceverà il Tapiro d'oro per aver lasciato la Juventus dopo diciassette anni. Intercettato da Valerio Staffelli a San Siro, Buffon ha detto: "Sono felice perché ho passato i giorni più belli della mia vita alla Juventus. Sposo in pieno tutti i modi di operare della società. Posso solo ringraziare il presidente, purtroppo gli anni passano. E' finito un ciclo, ci sono portieri più giovani e più forti. Bisogna andare via nel momento opportuno e il momento era quello giusto".

Staffelli ha intervistato anche l’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, che ha detto: "Buffon è un grande, ha lasciato un gran patrimonio di valori. Se ha voglia di giocare vada a giocare, se non ha voglia di giocare per lui la porta della Juve è sempre aperta".

SPORTAL.IT | 22-05-2018 13:50