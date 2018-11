Gigi Buffon torna in Italia: c'è la Champions

La squalifica è scontata, è di nuovo Champions League per Gigi Buffon, che non gioca in Europa da quella sera di Madrid nella quale perse la calma sia in campo che fuori. E il portiere riparte proprio dall’Italia, dalla gara che il suo Paris Saint Germain affronterà con il Napoli. Una sfida tanto attesa quanto importante per il proseguimento dell’avventura in Champions League delle squadre di Carlo Ancelotti e Thomas Tuchel.

“Lo scorso anno ho temuto di non vincere lo scudetto per merito degli azzurri che hanno mostrato un grande calcio – ha raccontato Buffon -. Adesso con Ancelotti mi sembrano abbiano addirittura maggiore consapevolezza nella gestione delle partite. Carlo è speciale, un uomo atipico in questo mondo: si fa apprezzare e riesce a vincere da vent’anni. Ha qualcosa di diverso dagli altri, ma vi dico che l’allenatore è di un livello addirittura superiore alla persona. Alla Juventus mi ha voluto lui dicendomi che sarebbe rimasto lì e invece io arrivai e lui andò via, si è rifatto vincendo contro di noi la Champions l’anno successivo”.

"Il San Paolo lo conosco bene: è difficile giocare qui contro una squadra che ha grande armonia con il suo pubblico e che all’andata mi ha fatto una grande impressione – ha aggiunto l’estremo difensore del Paris Saint Germain -. Non sarà una partita decisiva, certo vincere sarebbe grande sarà importante non perdere perché poi avremo la sfida in casa con il Liverpool. Sono emozionato: se ho continuato giocare a quarant'anni è per serate come questa, perché mi sento bene e sono motivato. Non è solamente per provare a vincere la Champions League".

Riguardo al celebre sfogo l'estremo difensore di Carrara qualche giorno fa a Sky ha spiegato l'espressione colorita "bidone dell'immondizia al posto del cuore": "Come mi è uscita quella frase? E’ uscita dalla mia fervida fantasia. Non sapevo cosa dire, avevo un diavolo per capello ed è venuto fuori il Gigi di Carrara".

SPORTAL.IT | 06-11-2018 08:50