Gigi D'Alessio, la sua provocazione su Juve e arbitri

Non è stata affatto gradita dai tifosi juventini, la battuta provocatoria di Gigi D’Alessio pronunciata ai microfoni a margine di un evento e che vi invitiamo ad ascoltare nel video sopra.

“Cosa dovrebbe fare il Napoli per essere più forte della Juve e vincere lo scudetto? Comprare un arbitro”, ha risposto ai giornalisti, con tono ironico, il cantante.

Dicevamo che questa replica ha suscitato una certa reazione nei sostenitori bianconeri che, in alcuni casi, hanno esternato il proprio astio con dei commenti non proprio eleganti sui profili social del cantautore napoletano che, della propria fede calcistica, non ha mai fatto mistero.

Infatti da D’Alessio sono giunti i complimenti anche a due allenatori legati alla società di Aurelio De Laurentiis: “Il Napoli è discontinuo, però Ancelotti sta facendo un buon lavoro, ha fatto giocare tutta la squadra a differenza di Sarri. Non scordiamoci che Sarri ha messo dei pilastri abbastanza importanti”, il suo commento.

VIRGILIO SPORT | 10-04-2019 12:02