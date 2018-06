Gigi Dall'Igna riapre a Jorge Lorenzo

Il general manager di Ducati Corse Gigi Dall'Igna risponde così a Jorge Lorenzo, che ha accusato il team di non credere abbastanza in lui: "Io devo credere a tutti e due i miei piloti, non e' facile gestirli sempre quando se ne hanno due competitivi".

Per Dall'Igna il futuro di Lorenzo non è ancora scritto: "Una possibilità di contratto per Jorge? Vedremo, oggi festeggiamo, poi ci penseremo. Ragionare sul suo futuro? Io ci penserei perché ha fatto una bella gara", le sue parole a Sky.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 17:10