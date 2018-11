Sportal.it è su Instagram: seguici!

Gigi Dall'Igna svela le strategie Ducati. "La moto nuova in avvio sarà molto simile all’attuale, per poi iniziare a introdurre già il pomeriggio piccole evoluzioni – racconta alla 'Gazzetta dello Sport' -. Un anno fa nel primo test con Pirro avevamo avuto segnali non incoraggianti che ci avevano fatto cambiare il progetto in corso d’opera, la moto vera era arrivata solo a Sepang. Quest’anno, visti i commenti positivi di Michele, mi aspetto subito meglio".

"Lorenzo lo voglio ringraziare peril lavoro fatto, ha dimostrato una volontà incredibile . Per un campione non è facile partire in affanno, lui è riuscito a ribaltare la situazione, cose così le fanno solo i grandi" aggiunge il direttore generale di Ducati. Corse.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 11:50