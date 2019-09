Gigi Datome non dimentica

Gigi Datome ha parlato a poche ore dall’esordio dell’Italia ai Mondiali di basket. "La squadra è felice di essere qui. E’ stata una preparazione lunga ma ora si azzera tutto e si riparte con entusiasmo. La serenità interiore è più forte delle difficoltà. Siamo coscienti di avere un certo valore e di non essere tra le squadre più quotate ma poi si va in campo e spesso il parquet può ribaltare tutto".

"Lo ripeto, siamo felici di poter giocare un Mondiale e non dimentico tutto il lavoro fatto per arrivare fin qui. In particolare un grande ringraziamento va a tutti quei ragazzi che durante le qualificazioni hanno sudato per offrirci questa possibilità” ha detto il capitano degli Azzurri.

SPORTAL.IT | 30-08-2019 14:14