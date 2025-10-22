Gigio e Antonio Donnarumma, fratelli al top: da Manchester a Salerno, così hanno blindato le loro porte

Il magic moment dei Donnarumma bros: con Gigio tra i pali Guardiola non perde più, il fratello maggiore Antonio premiato come mvp del Girone C di Serie C

Se Gigio Donnarumma è il talismano di Pep Guardiola, il fratello maggiore Antonio si sta regalando un’avventura da sogno in Serie C con la Salernitana. È un momento magico per i fratelli portieri di Castellammare di Stabia: a Manchester sono tutti pazzi del capitano della Nazionale, mentre i granata sono in lotta per far ritorno tra i cadetti anche grazie alle super parate del 35enne.

Gigio e Antonio Donnarumma, fratelli vincenti

Inutile girarci intorno: la carriera di Antonio è stata al di sotto delle aspettative iniziali, tuttavia si sta concedendo un gran finale di carriera alla Salernitana dov’è approdato in estate dopo una stagione trascorsa a Torino senza mai mettere piede in campo. Nelle dieci partite disputate nel Girone C di Serie C il classe 1990 ha incassato 12 reti, mantenendo inviolata la sua porta in tre circostanze.

I suoi interventi hanno permesso ai campani di conquistare il primo posto in coabitazione con i cugini del Benevento. Da Salerno a Manchester, sponda City. Anche l’avventura di Gigio procede a vele spiegate, come testimonia il 2-0 al Villarreal nella terza giornata di Champions League. Anche se non sono più insieme come ai tempi del Milan, i ‘Donnarumma bros’ sembrano viaggiare a braccetto.

Il portiere della Salernitana mvp del Girone C

A incoronare il più grande dei fratelli Donnarumma è stata anche la Lega Serie C, che in questa stagione ha introdotto il “Giocatore del Mese Sky Wifi”, un riconoscimento mensile da assegnare ai tre calciatori che si sono contraddistinti nel proprio raggruppamento.

Se nel Girone A e nel Girone B sono stati premiati due attaccanti, ovvero Nicola Rauti del Vicenza e Joshua Tenkoran del Ravenna, per quanto riguarda il Girone C la scelta è ricaduta proprio su Antonio, a conferma di quanto bene stia facendo con la squadra guidata da mister Giuseppe Raffaele.

Gigio portafortuna del Manchester City

Serviva Gigio per rilanciare il Manchester City. Contro il Sottomarino Giallo è arrivato il terzo clean sheet di fila, il quinto da quando ha fatto il suo esordio tra i pali della corazzata di Guardiola.

Donnarumma para, Haaland segna: ecco il segreto di una squadra che si è ritrovata e, ora, punta a vincere tutto. Il quinto posto in Champions, a due punti da PSG, Inter e Arsenal, fa il paio con le tre lunghezze di distanza dai Gunners in Premier. Che, ora, tremano. Perché col portierone della Nazionale in porta, i citizens non perdono più.