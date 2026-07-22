Nozze in Puglia per il portierone azzurro, oltre ad Haaland, Barella, Tonali e altre star del calcio attesi pure Malagò e il tecnico catalano: occasione d'oro per il sospirato sì.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Gigio Donnarumma pronto a dire per sempre sì ad Alessia Elefante, sua storica compagna. Le nozze del portierone della Nazionale e del Manchester City con la sua dolce metà sono fissate per venerdì 24 luglio a Locorotondo, in provincia di Bari, nella Chiesa Madre del paese. Per il ricevimento, invece, bisognerà spostarsi di qualche chilometro, in una villa da sogno situata nel territorio della vicina Fasano. Blindatissime location e dettagli sul matrimonio, anche se nelle ultime ore hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni. Ce n’è una che, di questi tempi, promette di far discutere più delle altre: tra gli invitati potrebbe esserci anche Pep Guardiola.

Le nozze di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante in Puglia

Pronti a commuoversi per il sospirato sì tra Gigio e Alessia saranno alcuni compagni del portierone al City, tra cui Erling Haaland che è già in Italia da qualche giorno. Ci saranno poi diversi big della Nazionale come Sandro Tonali e Nicolò Barella. Scontata anche la presenza del nuovo presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, così come quella del direttore tecnico – fresco di nomina – Paolo Maldini. Per tutti è prevista la possibilità di assaporare le pietanze preparate dal gruppo stellato scelto per curare la parte gastronomica: “Da Vittorio”. Nel menù, però, è prevista forse una sorpresa extra.

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L’indiscrezione: tra gli invitati Malagò, Maldini e Guardiola

Difficile pensare che Donnarumma non abbia fatto recapitare l’invito all’allenatore che l’ha voluto a Manchester nel suo ultimo anno alla guida del City: Pep Guardiola. Il tecnico catalano per il momento è a Barcellona, ma potrebbe (anzi: dovrebbe) presentarsi a sua volta all’appuntamento con le nozze di uno dei ragazzi a cui è maggiormente affezionato. Ovviamente, nel corso della cerimonia – che si annuncia lunga e spensierata – potrebbero esserci diversi momenti utili per riprendere il discorso con Maldini intrapreso qualche giorno fa in Spagna. E magari per scambiare qualche parolina pure con Malagò.

Donnarumma e Guardiola, un legame recente ma fortissimo

Insomma, nella corsa alla panchina dell’Italia scende in campo sia pur indirettamente – e come è giusto che sia – anche il capitano della Nazionale. Donnarumma è stato l’unico big che è stato selezionato da Silvio Baldini per la doppia amichevole contro Lussemburgo a Grecia, a inizio giugno. Con una telefonata ha dato immediatamente la sua disponibilità al CT ad interim, un segnale forte e molto apprezzato da Federazione e tifosi. Adesso proprio Donnarumma potrebbe avvicinare alla panchina azzurra il tecnico che più infiammerebbe i supporter italiani. Riuscirà Gigio a far dire sì a Pep? Anche non per sempre: basterebbe per quattro anni.