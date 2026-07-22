Gigio Donnarumma pronto a dire per sempre sì ad Alessia Elefante, sua storica compagna. Le nozze del portierone della Nazionale e del Manchester City con la sua dolce metà sono fissate per venerdì 24 luglio a Locorotondo, in provincia di Bari, nella Chiesa Madre del paese. Per il ricevimento, invece, bisognerà spostarsi di qualche chilometro, in una villa da sogno situata nel territorio della vicina Fasano. Blindatissime location e dettagli sul matrimonio, anche se nelle ultime ore hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni. Ce n’è una che, di questi tempi, promette di far discutere più delle altre: tra gli invitati potrebbe esserci anche Pep Guardiola.
- Le nozze di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante in Puglia
- L'indiscrezione: tra gli invitati Malagò, Maldini e Guardiola
- Donnarumma e Guardiola, un legame recente ma fortissimo
Le nozze di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante in Puglia
Pronti a commuoversi per il sospirato sì tra Gigio e Alessia saranno alcuni compagni del portierone al City, tra cui Erling Haaland che è già in Italia da qualche giorno. Ci saranno poi diversi big della Nazionale come Sandro Tonali e Nicolò Barella. Scontata anche la presenza del nuovo presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, così come quella del direttore tecnico – fresco di nomina – Paolo Maldini. Per tutti è prevista la possibilità di assaporare le pietanze preparate dal gruppo stellato scelto per curare la parte gastronomica: “Da Vittorio”. Nel menù, però, è prevista forse una sorpresa extra.
L’indiscrezione: tra gli invitati Malagò, Maldini e Guardiola
Difficile pensare che Donnarumma non abbia fatto recapitare l’invito all’allenatore che l’ha voluto a Manchester nel suo ultimo anno alla guida del City: Pep Guardiola. Il tecnico catalano per il momento è a Barcellona, ma potrebbe (anzi: dovrebbe) presentarsi a sua volta all’appuntamento con le nozze di uno dei ragazzi a cui è maggiormente affezionato. Ovviamente, nel corso della cerimonia – che si annuncia lunga e spensierata – potrebbero esserci diversi momenti utili per riprendere il discorso con Maldini intrapreso qualche giorno fa in Spagna. E magari per scambiare qualche parolina pure con Malagò.
Donnarumma e Guardiola, un legame recente ma fortissimo
Insomma, nella corsa alla panchina dell’Italia scende in campo sia pur indirettamente – e come è giusto che sia – anche il capitano della Nazionale. Donnarumma è stato l’unico big che è stato selezionato da Silvio Baldini per la doppia amichevole contro Lussemburgo a Grecia, a inizio giugno. Con una telefonata ha dato immediatamente la sua disponibilità al CT ad interim, un segnale forte e molto apprezzato da Federazione e tifosi. Adesso proprio Donnarumma potrebbe avvicinare alla panchina azzurra il tecnico che più infiammerebbe i supporter italiani. Riuscirà Gigio a far dire sì a Pep? Anche non per sempre: basterebbe per quattro anni.