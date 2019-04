Gigio e Paquetà out, ma i tifosi ne rimpiangono solo uno

Non tutti gli infortuni sono uguali, almeno in casa Milan, almeno per i tifosi. Se Rino Gattuso è sicuramente contrariato per aver perso contemporaneamente Gigio Donnarumma e Lucas Paquetà, ovvero il portiere titolare e il centrocampista con maggiore fantasia, non lo sono altrettanto i supporter milanisti, che sul web sembrano disperarsi esclusivamente per il k.o. del giovane brasiliano.

LA DIFFERENZA. La differenza di trattamento ha ragioni sia tecniche che legate ai due personaggi, almeno a giudicare da quanto si legge nei commenti su Facebook al bollettino medico diffuso dal club rossonero, martoriato in questa stagione dagli infortuni. “Vabbene Donnarumma che sta fuori un giro, ma a me mi interessa di Paquetà che è troppo importante per la squadra”, spiega Gaetano, sintetizzando di fatto quello che è il pensiero comune a molti tifosi del Milan. Prima dell’errore a Genova contro la Sampdoria, Donnarumma ha regalato parecchi punti ai rossoneri, ma la sua assenza in questo momento non viene giudicata imprescindibile.

PIANTO PER PAQUETA’. Una valutazione su cui incide anche la presenza in organico di Pepe Reina, portiere che viene ritenuto affidabilissimo dal tifo rossonero. “Il secondo portiere è meglio del primo – arriva a sostenere Ime – Paquetà invece non ha sostituto”. E già, perché secondo i tifosi del Milan nessun centrocampista a disposizione di Gattuso può assicurare la stessa qualità garantita dall’ex Flamengo. L’assenza di Paquetá, spiega Davide, “sarà pesante perché lui sa giocare tra le linee e dava un filo di imprevedibilità in più ad una manovra già abbondantemente sterile”. Una tesi, questa, condivisa su Facebook dalla maggioranza dei tifosi del Milan.

SPORTEVAI | 04-04-2019 12:58