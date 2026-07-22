Il tecnico toscano lo corteggiava da gennaio, ma il difensore ha scelto di diventare milanista dopo una chiacchierata con il portoghese

Conteso da Milan e Napoli, Mario Gila alla fine ha deciso di vestire la maglia rossonera nonostante Massimiliano Allegri lo corteggiasse da gennaio: decisivo un dialogo con Ruben Amorim, come ha rivelato dallo stesso difensore nella sua prima intervista ai canali del suo nuovo club.

Gila ha preferito il Milan al Napoli

Se Mario Gila oggi veste la maglia del Milan invece che quella del Napoli è perché il club rossonero ha creduto maggiormente in lui, accontentando la richiesta della Lazio di 30 milioni di euro, somma che invece la società partenopea non era disposta a versare. Tuttavia l’affare tra il club di Gerry Cardinale e quello di Claudio Lotito si sarebbe potuto bloccare se Gila avesse preferito gli azzurri come destinazione finale: nella sua prima intervista da milanista, il difensore spagnolo ha spiegato perché invece ha sposato con convinzione il progetto rossonero nonostante il pressing di Massimiliano Allegri.

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GIla e la rivelazione su Allegri

L’allenatore toscano, infatti, voleva Gila già nello scorso gennaio: a rivelarlo è stato lo stesso difensore. “È vero che Allegri mi voleva, è una str…ta negarlo e Igli (Tare, ndr) anche”, ha detto Gila nella sua prima intervista ai canali ufficiali del Milan. Allegri si è poi fatto nuovamente avanti dopo l’accordo col Napoli, ma Gila ha preferito dire sì a Ruben Amorim. “È arrivata la chiamata di Ruben e vedere questa voglia di avermi in squadra al Milan… Penso non ci sia prezzo”. Il fascino del club rossonero ha fatto il resto: “Penso che sia una squadra molto grande, con tantissima storia, e me l’ha dimostrato in questi primi giorni che ho vissuto qua”.

Gila e l’intesa con Amorim

E durante il ritiro Gila ha avuto la conferma che scegliere Amorim sia stata la mossa giusta: tra il difensore e l’allenatore portoghese sembra già esserci una grande intesa. “Con Amorim abbiamo parlato un po’ della maniera di vivere il calcio, in cosa siamo d’accordo – ha confessato Gila – Abbiamo parlato molto del suo stile di gioco, di cose che magari io ho fatto nei diversi stili di gioco in passato. Abbiamo confrontato un po’ le idee, abbiamo parlato di una maniera di pensare calcio uguale. La pensiamo molto simile”.

Gila, un jolly per Amorim

Anche tatticamente Gila pare essere in piena sintonia con Amorim: nell’intervista il difensore ha detto di essere pronto a giocare in qualunque posizione della linea a tre nel 3-4-2-1 dell’allenatore lusitano. “Sono molto contento – ha concluso Gila – ho condiviso il mio modo di pensare con l’allenatore e lui mi ha spiegato anche come la vede. Mi è piaciuto molto. È stato in parte lui a spingermi a scegliere questa piazza”.