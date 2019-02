Gilardino inizia la carriera da allenatore

Prima l’addio al calcio giocato, poi il nuovo incarico da vice allenatore e ora quello di prima guida tecnica. Tutto in quattro mesi. Questa la nuova vita di Alberto Gilardino, che è ufficialmente il nuovo allenatore del Rezzato, club che milita nel girone C di Serie D.

L’attuale quinta posizione in classifica, a 17 punti dalla capolista Como, ma solo a -3 dalla Pro Sesto terza, non ha soddisfatto la dirigenza dell’ambizioso club bresciano, che ha così optato per un rimpasto di ruoli: a Luca Prina, scopritore di Gilardino ai tempi della Biellese, che ricopriva il ruolo di allenatore, è stato infatti assegnato il ruolo di direttore dell’area tecnica.

L'ultima esperienza da calciatore di Gilardino, che compirà 37 anni a luglio, è stata con lo Spezia in Serie B nella scorsa stagione.

SPORTAL.IT | 28-02-2019 22:05