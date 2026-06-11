Gilberto Mora, il predestinato di Messico-Sudafrica che ha infranto ogni record: Rafaela Pimenta prepara il piano mercato

Nel Messico delle contraddizioni intense e strazianti, in modo inequivocabile, sotto lo stesso cielo si consumeranno i Mondiali 2026 e il debutto in una competizione di assoluta rilevanza comunicativa, sportiva e anche politica dei top player del futuro prossimo. Con la maglia proprio del Messico, Gilberto Mora è chiamato a soli 17 anni e 7 mesi a dimostrare quel valore che lo include già tra i Top 10 più promettenti di questa edizione. Perché Gilberto, perché va osservato con simili presupposti che lo includono già nel gotha riservato ai predestinati? Le caratteristiche tecniche lo suggeriscono, il suo valore di mercato, cresciuto in modo esponenziale anche, e il nome della sua agente e della società che lo rappresenta. Comunque vada, stasera in Messico-Sudafrica sarà protagonista.

Gilberto Mora la promessa di Messico-Sudafrica

Già indicato come il miglior giovane messicano della sua generazione, classe 2007, Gilberto Mora è al suo primo Mondiale nella Nazionale che conta. Dopo le rassegne “iridate” del 1970 e 1986, lo Stato nordamericano è anfitrione con Stati Uniti e Canada del Mundial che scatterà proprio nel leggendario “Estadio Azteca” della capitale messicana dove i tricolores padroni di casa affronteranno il Sudafrica di fronte a 87.523 spettatori, nella sfida d’esordio dopo l’attesa cerimonia.

Gilberto è uno di quei giocatori che, nonostante l’età, annovera una quantità di materiale audio e video sulle sue prestazioni paragonabile a nessuno prima di lui. L’avvento dell’era digitale ha amplificato il fenomeno, ma in patria e in Sudamerica, il ragazzo è seguito da sempre da quando ha incominciato a infrangere ogni record possibile.

ANSA

Gilberto Mora in azione

I record infranti da Mora

Nell’agosto del 2024, all’età di 15 anni e 310 giorni, Mora è diventato il giocatore più giovane a fornire un assist nella