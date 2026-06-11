Gilberto Mora, il predestinato di Messico-Sudafrica che ha infranto ogni record: Rafaela Pimenta prepara il piano mercato

Nel Messico delle contraddizioni intense e strazianti, in modo inequivocabile, sotto lo stesso cielo si consumeranno i Mondiali 2026 e il debutto in una competizione di assoluta rilevanza comunicativa, sportiva e anche politica dei top player del futuro prossimo. Con la maglia proprio del Messico, Gilberto Mora è chiamato a soli 17 anni e 7 mesi a dimostrare quel valore che lo include già tra i Top 10 più promettenti di questa edizione. Perché Gilberto, perché va osservato con simili presupposti che lo includono già nel gotha riservato ai predestinati? Le caratteristiche tecniche lo suggeriscono, il suo valore di mercato, cresciuto in modo esponenziale anche, e il nome della sua agente e della società che lo rappresenta. Comunque vada, stasera in Messico-Sudafrica sarà protagonista.
- Gilberto Mora la promessa di Messico-Sudafrica
- I record infranti da Mora
- La nascita di un predestinato
- Il valore di mercato e i potenziali club interessati
Gilberto Mora la promessa di Messico-Sudafrica
Già indicato come il miglior giovane messicano della sua generazione, classe 2007, Gilberto Mora è al suo primo Mondiale nella Nazionale che conta. Dopo le rassegne “iridate” del 1970 e 1986, lo Stato nordamericano è anfitrione con Stati Uniti e Canada del Mundial che scatterà proprio nel leggendario “Estadio Azteca” della capitale messicana dove i tricolores padroni di casa affronteranno il Sudafrica di fronte a 87.523 spettatori, nella sfida d’esordio dopo l’attesa cerimonia.
Gilberto è uno di quei giocatori che, nonostante l’età, annovera una quantità di materiale audio e video sulle sue prestazioni paragonabile a nessuno prima di lui. L’avvento dell’era digitale ha amplificato il fenomeno, ma in patria e in Sudamerica, il ragazzo è seguito da sempre da quando ha incominciato a infrangere ogni record possibile.
Gilberto Mora in azione
I record infranti da Mora
Nell’agosto del 2024, all’età di 15 anni e 310 giorni, Mora è diventato il giocatore più giovane a fornire un assist nella
Appena 12 giorni dopo, alla sua prima partita da titolare in prima squadra, Mora ha segnato il suo primo gol, con la palla che gli è arrivata al limite dell’area in una partita contro il Club León. I video che lo riguardano sono numerosi e infilano, in una sequenza ininterrotta, assist e reti, dribbling e un bagaglio tecnico impressionante.
Questo lo ha reso il giocatore più giovane a segnare nella storia della Liga MX, con un viso ancora adolescenziale e un fisico nel calcio moderno che appare ancora esile, muscolare ma senza alcun eccesso. La sua agilità è impressionante. Ben presto anche lui ha scritto una pagina di storia pure della Nazionale messicana.
Contro il Brasile
La nascita di un predestinato
A soli 16 anni e 257 giorni, nel giugno del 2025 è diventato il più giovane giocatore a esordire con la maglia del Messico. Quattro giorni dopo, ha giocato titolare a centrocampo e ha fornito un assist a Raúl Jiménez, un centravanti che aveva più del doppio dei suoi anni. E, alla sua terza presenza con la nazionale messicana, ha sollevato la CONCACAF Gold Cup, diventando il più giovane della storia – persino più giovane del grande Pelé – a vincere un trofeo internazionale.
Mora continua a crescere in sicurezza al Club Tijuana, collezionando 47 presenze e 10 gol in un ruolo di ala sinistra difficile da realizzare. Si è distinto ai Mondiali Under-20 con il Messico, dove era il giocatore di movimento più giovane della competizione, creando più occasioni da gol di chiunque altro. Non male per il ragazzo più giovane di questi Mondiali con i suoi 17 anni e 7 mesi e già una serie di ammiratori importanti, in Europa.
Il valore di mercato e i potenziali club interessati
La sua qualità si riflette nel valore del suo cartellino, che viene gestito dalla società nata dall’intuito del compianto Mino Raiola e che vede investita direttamente Rafaela Pimenta, meritevole di aver portato a un aumento di più del 50% il valore del ragazzo passato a inizio 2025 da 4.5 a 10 milioni per un classe 2007.
Con il Mondiale questa cifra è destinata ad esplodere e a stabilire un altro record per lui, già nel mirino degli osservatori e degli esperti spagnoli del Barcellona e del Real Madrid come ricorda anche As.
Di certo sarà determinante, per i club di Liga interessati e anche per i possibili contendenti del resto d’Europa in Premier, Bundesliga e la stessa Serie A coltivare una buona relazione proprio con Pimenta che cura gli interessi della promessa del calcio messicano.