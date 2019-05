Giletti: Ecco chi non ha capito la fortuna di avere Cr7

Doveva essere l’uomo in più, l’asso nella manica in grado di portare la Juve a vincere anche in Europa dopo il dominio in campionato da anni ma Cristiano Ronaldonon è bastato ai bianconeri per fare il salto di qualità. Il portoghese ha fatto la sua parte però, segnando gol pesanti ed ancora spera nella classifica cannonieri. La domanda però è: la Juve ha saputo valorizzare appieno il suo uomo migliore? Per MassimoGiletti la risposta è no. Il presentatore televisivo, vecchio cuore bianconero, sostiene che l’occasione irripetibile di poter giocare assieme a un Fenomeno di questa stazza non è stata sfruttata del tutto.

LA CRITICA – Sul Corriere di Torino il conduttore di “Non è l’Arena” argomenta: “I critici che continuano a scrivere che CR7sia ormai in fase calante data l’età anagrafica, il fenomeno portoghese ha risposto nel derby prendendo l’ascensore e restando in aria per un tempo infinito, mettendo così a segno il gol numero 601 ma troppi giocatori sono già con la testa sulle spiagge dorate di Ibiza”. Come a dire che nonostante abbia vinto tutto in carriera, Ronaldo sia l’unico ad avere ancora fame. Anche se in palio non è rimasto nulla.

LE DOMANDE –Giletti fa nomi e cognomi dei bianconeri che lo stanno deludendo per la concentrazione messa in campo e scrive: “Allora qualcuno si dovrebbe chiedere due cose. Primo: perché i vari Pjanic, Cancelo e Alex Sandro, vivono queste ultime partite con poca attenzione? E perché, invece, Ronaldo non molla un colpo? Giorgio Chiellini, uno che «l’ars pugnandi» l’aveva già nel seggiolone, aveva detto all’inizio della stagione, che proprio allenandosi accanto a fenomeni come il portoghese, l’asticella della prestazione di ogni singolo giocatore bianconero,avrebbe potuto crescere. Così non è stato: o non lo è stato del tutto. alla Juve hanno la fortuna di avere accanto Ronaldo: ne approfittino. Poi sarà tardi”.

SPORTEVAI | 07-05-2019 09:40