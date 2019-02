Giletti omaggia Hamsik, ma il calcio non c'entra

La storia d’amore fra un calciatore simbolo e la città sta volgendo al termine: Marek Hamsik lascia il Napoli e vola in Cina dove guadagnerà cifre stratosferiche. I tifosi si sono schierati dalla sua parte, ringraziandolo per quanto ha fatto per la squadra, per i trofei vinti e soprattutto per il record di gol segnati con la casacca azzurra indosso (Hamsik è il giocatore che nella storia della società partenopea ha realizzato più gol, avendo superato anche il più grande di tutti, Diego Armando Maradona). A ricordare il capitano c’è stato anche un tifoso di una “nemica” storica del team partenopeo, ovvero lo juventino Massimo Giletti.

Quei due gol storici – Intervenuto nel corso della trasmissione televisiva “Il bello del calcio” il presentatore Rai ha parlato dei suoi ricordi a proposito del calciatore slovacco e di come abbia spesso fatto piangere la Vecchia Signora. Le parole di Giletti: “La sua doppietta a Torino rimarrà memorabile anche per noi che l’abbiamo subita. I campioni sono campioni indipendentemente dalla maglia che indossano”.

Niente strumentalizzazioni – Giletti torna anche sull’episodio della rapina subita da Hamsik che creò molto scalpore e riaccese un infinito dibattito sulla sicurezza del capoluogo campano: “Quando fu rapinato a Napoli non la usò per strumentalizzate un sistema napoletano, quello voleva dire che aveva voglia di tutelare una città. Tra l’altro per il Napoli rappresenta una perdita pesante perché oltre a lui è andato via anche Rog, non sostituire due centrocampisti potrebbe rappresentare un problema per Ancelotti”.

SPORTEVAI | 05-02-2019 11:19