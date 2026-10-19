Il canadese aveva stregato tutti nel Paddock, facendo innamorare i tifosi del Cavallino pur senza dominare ogni singola gara

Se pensate che per diventare una leggenda della Formula 1 servano decine di vittorie e un cassetto pieno di titoli mondiali, la storia di Gilles Villeneuve vi farà cambiare idea.

Perché il canadese ha vinto appena sei Gran Premi, non è mai diventato campione del mondo e ha corso in Formula 1 per solo sei stagioni. Eppure, ancora oggi, quando si parla di Ferrari e di piloti capaci di trasformare una gara in uno spettacolo, il suo nome è tra i primi a venire fuori.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia sulla carriera e sulla tragica fine di Gilles Villeneuve.

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