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Gilles Villeneuve – Il mito che non ha mai smesso di correre nel cuore dei tifosi Ferrari

Il canadese aveva stregato tutti nel Paddock, facendo innamorare i tifosi del Cavallino pur senza dominare ogni singola gara

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Se pensate che per diventare una leggenda della Formula 1 servano decine di vittorie e un cassetto pieno di titoli mondiali, la storia di Gilles Villeneuve vi farà cambiare idea.
Perché il canadese ha vinto appena sei Gran Premi, non è mai diventato campione del mondo e ha corso in Formula 1 per solo sei stagioni. Eppure, ancora oggi, quando si parla di Ferrari e di piloti capaci di trasformare una gara in uno spettacolo, il suo nome è tra i primi a venire fuori.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia sulla carriera e sulla tragica fine di Gilles Villeneuve.

Gilles Villeneuve – Il mito che non ha mai smesso di correre nel cuore dei tifosi Ferrari AnsaFoto

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