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CALCIO MONDIALI

Gimenez si infortuna durante Inghilterra-Messico, come cambia il mercato del Milan

Ansia per la caviglia destra dell'attaccante messicano, il quale era già stato sottoposto a un intervento: per lui il Mondiale doveva essere una vetrina decisiva per il rilancio

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Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Apprensione inevitabile per l’attaccante messicano del Milan il quale ha accusato un nuovo problema alla caviglia già operata, scongiurata la frattura andranno ripetuti gli esami

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Gimenez viene portato fuori sostenuto dallo staff medico del Messico

Santiago Gimenez si è infortunato alla caviglia destra, durante Messico-InghilterraSecondo le ricostruzioni iniziali, l'attaccante messicano si sarebbe procurato una distorsione di secondo grado della caviglia, la stessa operata a dicembre, ma non ci sarebbero di mezzo i legamenti e soprattutto sarebbe esclusa la frattura. Attesa per ulteriori approfondimenti, che mettono in ansia il Milan.

Gimenez viene portato fuori sostenuto dallo staff medico del Messico Getty Images

Brutto infortunio per Gimenez, intervento medico immediato e uscita dal campo

Il Milan aspetta con una certa ansia aggiornamenti sulla caviglia del giocatore, proprio perché Gimenez aveva già affrontato problemi e per la scelta della società di cedere l'attaccante messicano. Per Santiago il futuro sarebbe stato lontano da Milano e dalla Serie A ma con un infortunio di messo, l'affare si complica.

Brutto infortunio per Gimenez, intervento medico immediato e uscita dal campo Getty Images
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