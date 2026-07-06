Santiago Gimenez si è infortunato alla caviglia destra, durante Messico-Inghilterra. Secondo le ricostruzioni iniziali, l'attaccante messicano si sarebbe procurato una distorsione di secondo grado della caviglia, la stessa operata a dicembre, ma non ci sarebbero di mezzo i legamenti e soprattutto sarebbe esclusa la frattura. Attesa per ulteriori approfondimenti, che mettono in ansia il Milan.

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