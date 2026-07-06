Apprensione inevitabile per l’attaccante messicano del Milan il quale ha accusato un nuovo problema alla caviglia già operata, scongiurata la frattura andranno ripetuti gli esami
Gimenez si infortuna durante Inghilterra-Messico, come cambia il mercato del Milan
Ansia per la caviglia destra dell'attaccante messicano, il quale era già stato sottoposto a un intervento: per lui il Mondiale doveva essere una vetrina decisiva per il rilancio
Pubblicato:
Gimenez viene portato fuori sostenuto dallo staff medico del Messico
Santiago Gimenez si è infortunato alla caviglia destra, durante Messico-Inghilterra. Secondo le ricostruzioni iniziali, l'attaccante messicano si sarebbe procurato una distorsione di secondo grado della caviglia, la stessa operata a dicembre, ma non ci sarebbero di mezzo i legamenti e soprattutto sarebbe esclusa la frattura. Attesa per ulteriori approfondimenti, che mettono in ansia il Milan.
Brutto infortunio per Gimenez, intervento medico immediato e uscita dal campo
Il Milan aspetta con una certa ansia aggiornamenti sulla caviglia del giocatore, proprio perché Gimenez aveva già affrontato problemi e per la scelta della società di cedere l'attaccante messicano. Per Santiago il futuro sarebbe stato lontano da Milano e dalla Serie A ma con un infortunio di messo, l'affare si complica.