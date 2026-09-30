Chi è Ginevra Elkann, perché il futuro della Juventus potrebbe essere suo: il cinema, gli studi, il matrimonio e il rapporto con John e Lapo

La terzogenita di Margherita e Alain Elkann ha una formazione diversa dai fratelli maggiori enrambi imprenditori ma è comunque legata al club e agli interessi di famiglia

Chi è Ginevra Elkann? Regista, produttrice, eclettica eppure discreta si è sempre distinta per aver decentrato l’attenzione da sé rispetto ai fratelli John, predestinato ad ereditare la guida del gruppo FIAT e poi Stellantis, e Lapo, più vivace ed estroverso. Figlia di Margherita Agnelli con la quale vive e ha vissuto un rapporto travagliato e Alain Elkann, giornalista e scrittore ha scoperto, e protetto, la sua vocazione inducendola a misurarsi con un linguaggio inedito nel lessico familiare. Eppure Margherita ha dedicato alla pittura e all’arte il suo tempo. Edoardo, suo zio, era coltissimo e sensibile a ogni forma di espressività umana. Nessuno prima Ginevra, però, si era dilettata con il cinema. Se quanto riferito dai rumors fosse confermato, sarebbe la prima presidentessa donna della Juventus.

Chi è Ginevra Elkann

Nata a Londra nel 1979, la terzogenita di Margherita Agnelli come i fratelli maggiori è rimasta con il padre e i nonni dopo il secondo matrimonio della madre. Il suo nome è stato associato alla Juventus su indicazione dell’esperto di mercato Matteo Moretto, il quale ha indicato nell’erede Agnelli la possibile figura di raccordo tra passato e il futuro della società.

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è presidente di Asmara Films e della Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. Sul piano societario Ginevra figura nel Consiglio di Amministrazione di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann e azionista di riferimento della Juventus della quale potrebbe divenire prima presidentessa, in segno di evoluzione progresso di un progetto condizionato dalla resa derivante dalle dimissioni di Andrea Agnelli in avanti e le note vicende discusse nelle sedi opportune.

Nel luglio scorso, è stata archiviata l’indagine su di lei e Lapo, nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità di Marella Caracciolo per decisione del giudice per le indagini preliminari e della stessa procura.

Il rapporto con la Juventus

Tifosa della squadra bianconera, considerata un’affare di famiglia pur non rasentando la manifestazione di costante e importante centralità che, al contrario, suo fratello Lapo ha sempre nutrito per la squadra curata personalmente dall’Avvocato sarebbe alla sua prima esperienza in una delle società nella sfera Agnelli.

Distaccata per scelta, Ginevra non ha mai interferito preferendo l’arte e la comunicazione alle società della famiglia.

Gli studi e la formazione

Studi in comunicazioni visive presso l’American University di Parigi e un master in Film Directing (regia cinematografica) presso la London Film School, la sua formazione era già orientata a un campo di interesse estraneo alla cultura e alla tradizione familiare ma comunque prossima alle attitudini materne e agli interessi dello zio.

“Sì, devo ringraziare molto sia mio nonno, che mio papà: andavamo sempre assieme le domeniche al cinema. Nella mia famiglia si è respirata una grande passione per il cinema, che io poi ho spinto oltre facendola diventare un lavoro”, ha confidato in un’intervista esclusiva concessa a Dilei. Nella medesima circostanza ha palesato quanto abbia pesato, durante il lockdown, l’impossibilità di incontrare i suoi fratelli, riferimenti affettivi importanti, solidi al pari del padre.

Il matrimonio con il nobile Gaetani dell’Aquila d’Aragona

Giovane intraprendente e assai netta, incontra il futuro marito Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona, appartenente a una nobile casata napoletana e imprenditore, che ha sposato a Marrakech nel 2009 e padre dei suoi figli. Il loro matrimonio, dopo che l’ombra della crisi era già concreta oltre che sussurrata, si è chiuso come è iniziato ovvero nella massima discrezione e riservatezza anche in considerazione dei tre bambini nati dal loro rapporto. Separata dal 2022, le è stato attribuito un nuovo compagno, Bernardo Siciliano con il quale è stata fotografata in diverse occasioni ma sul quale ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali.