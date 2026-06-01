La grande crisi della ritmica, solo Raffaeli e Cassano a medaglia agli Europei: Farfalle sparite, 13mo posto

Sofia bronzo nel cerchio tra le seniores, Flavia tra le juniores. Dragas e Raffaeli fuori dal podio nell'all-around, mentre la squadra azzurra non riesce proprio a decollare.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Due medaglie di bronzo e nulla più: gli Europei di ginnastica ritmica si sono chiusi con un bottino magro per i colori azzurri. Magro, sia chiaro, in rapporto agli eccezionali risultati delle edizioni precedenti, perché i podi centrati da Sofia Raffaeli al cerchio tra le seniores e da Flavia Cassano sempre al cerchio tra le juniores meritano di essere celebrati con tutti gli onori. Stupisce e sconforta, semmai, la crisi prolungata della squadra. Le Farfalle si sono praticamente volatilizzate, a due anni dallo strepitosto bronzo alle Olimpiadi di Parigi ci si ritrova a raccontare di un’Italia tredicesima ai campionati continentali.

Sofia Raffaeli non tradisce: è bronzo nel cerchio

Sofia Raffaeli medaglia di bronzo, dunque. Ancora una volta il Vulcano di Chiaravalle s’è confermata punta di diamante della spedizione tricolore in Bulgaria, anche se va detto che alle Olimpiadi le finali di specialità non sono previste: c’è solo l’all-around. La campionessa marchigiana nella prova generale è andata benissimo in qualifica, dove ha condiviso la prima posizione con la tedesca Darja Varfolomeev, poi in finale ha commesso qualche errore che ha compromesso il risultato. Per lei un’ottava posizione poco gratificante ma che tutto sommato non preoccupa: si è trattata della classica battuta a vuoto in un percorso complessivamente molto positivo.

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Flavia Cassano, la giovane promessa pugliese sul podio

Meglio di Raffaeli nell’all-around ha fatto Tara Dragas, settima, che ha confermato di attraversare un lineare percorso di crescita. Per lei anche un piccolo rammarico: nella prova con la palla è rimasta fuori dal podio per un soffio, una medaglia le avrebbe dato ancor più fiducia in vista del futuro. A proposito di futuro: strepitoso il bronzo ottenuto da Flavia Cassano, 14enne talento dell’Iris Giovinazzo, nella finale del cerchio Juniores. Una medaglia che sa di trampolino di lancio, per un domani che appare luminoso e che porta dritto ai Giochi. Chissà, magari già quelli di Los Angeles.

Farfalle, crisi senza fine: incredibile flop nella generale

Non sono invece rosee, purtroppo, le prospettive a livello di squadra. In due anni l’Italia superpotenza mondiale della ritmica semplicemente non esiste più. La querelle Maccarani, gli addii a ripetizione di tante Farfalle che avevano portato in alto la Nazionale, la crisi tecnica con la creazione di due squadre con base a Chieti e a Desio: c’è di tutto e di più alla base di una discesa che ora è sotto gli occhi di tutti, ma che non era difficile da cogliere già ai suoi albori. A Varna il quintetto di Chieti composto da Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi e Sasha Mukhina, Gaia Pozzi si è piazzato lontanissimo dal podio nel concorso generale: in tredicesima posizione.