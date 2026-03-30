Ritmica, insieme a Sofia Raffaeli riecco le Farfalle: argento in Coppa del Mondo dietro la Russia riammessa

Tre podi nelle finali di specialità per la campionessa marchigiana, secondo posto per la selezione azzurra nella finale dell'esercizio misto con tre cerchi e due paia di clavette.

Sono tornate, una volta per tutte. Dopo un anno difficile, dopo i patemi legati al difficile trapasso post olimpico, riecco le Farfalle sul podio. Dove per tanti anni avevano abituato gli italiani ad ammirarle. È uno splendido argento quello conquistato dalla Nazionale azzurra di ginnastica ritmica nella finale dell’esercizio misto con tre cerchi e due paia di clavette di Sofia, prima tappa della Coppa del Mondo 2026. Una medaglia che si aggiunge alle tre (un argento e due bronzi) conquistate da Sofia Raffaeli nelle finali di specialità, dopo un altro bronzo conquistato domenica nell’all-around.

Secondo posto per le Farfalle in Coppa del Mondo a Sofia

Dopo i segnali incoraggianti lanciati nei tornei di Tartu e Marbella, le Farfalle hanno finalmente raccolto il frutto del duro lavoro portato avanti da mesi nel Centro federale di Chieti sotto l’egida delle tecniche Germana Germani e Monia Di Matteo. Ottimo l’esercizio compiuto da Serena Ottaviani (G.S. Aeronautica Militare), Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi (Raffaello Motto), Sasha Mukhina e Gaia Pozzi (Ginnastica S. Giorgio ‘79), giunte seconde alle spalle della Russia, che proprio a Sofia ha fatto il suo ritorno dopo il lungo bando dovuto all’aggressione all’Ucraina. L’aggressione è ancora in corso ma il bando nella ginnastica – come peraltro in altre discipline – è stato revocato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tre medaglie per Sofia Raffaeli nelle finali di specialità

Se le Farfalle sono tornate sul podio dopo un bel po’, Sofia Raffaeli non aveva perso l’abitudine a conquistare medaglie. Dopo la splendida prova nel concorso generale individuale, la poliziotta marchigiana è andata a segno in tre finali di specialità su quattro conquistando l’argento alle clavette e due bronzi nel cerchio e alla palla. Sofia si è piazzata seconda alle clavette con 29.500 punti, dietro la bulgara Eva Brezalieva (29.650) ma davanti all’altra padrona di casa, Stiliana Nikolova, per la miglior esecuzione. Nel cerchio Raffaeli con 29.600 si è piazzata dietro l’ucraina Taisiia Onofriichuk (30.400) e la russa Sofiia Ilteriakova (29.700), nella palla ha chiuso con 28.500 dietro Onofriichuk (29.000) e Nikolova (28.900).

Il flop di Raffaeli al nastro e il calendario della World Cup

Paradossalmente, l’agente di Chiaravalle ha mancato il podio proprio nella prova dove aveva fatto registrare il miglior punteggio nella fase preliminare: il nastro. Una perdita le è costata caro in finale, dove ha chiuso con 26.450 punti in settima posizione, a debita distanza dalla solita Onofriichuk che s’è presa la medaglia d’oro. Finale di specialità anche per Viola Sella nella palla: per lei ottavo posto con 26.650 punti e tanti applausi. In Coppa del Mondo, a differenza che nelle Olimpiadi, si gareggia anche nelle singole specialità e non solo nell’all-around. Le prossime tappe sono Tashkent (10-12 aprile), Baku (17-19 aprile) e il gran finale di Milano (10-12 luglio).