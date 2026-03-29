Ginnastica ritmica, il ritorno di Sofia Raffaeli: terza in Coppa del Mondo a Sofia, la migliore al nastro

Pronto riscatto per la campionessa marchigiana dopo le sbavature al Grand Prix di Marbella: podio conquistato nella prova all-around, lunedì le finali di specialità.

Riecco Sofia Raffaeli. Brillante esordio in Coppa del Mondo per la campionessa marchigiana, che nella prima tappa di Sofia è salita sul gradino più basso del podio nell’all-around, il concorso generale individuale, mostrando ottime cose nei quattro esercizi eseguiti. Per Raffaeli la possibilità di cimentarsi, nella giornata di lunedì 30 marzo, con le finali di specialità, che nel programma olimpico non sono previste. Sarà attesa protagonista nel nastro, dove ha fatto registrare il miglior punteggio, ma sarà in gara anche nelle altre prove in calendario: al cerchio, con la palla e alle clavette.

Ritmica, riscatto Raffaeli dopo il Grand Prix di Marbella

Non aveva destato buone impressioni Raffaeli lo scorso fine settimana a Marbella, dove aveva commesso alcune sbavature nel corso del Grand Prix. Ci si attendeva una reazione d’orgoglio, una risposta chiara e indicativa che è prontamente arrivata. Il bronzo olimpico di Parigi, infatti, si è ripresa il suo posto al vertice dello scenario internazionale chiudendo in terza posizione con un punteggio complessivo di 115.700, alle spalle dell’ucraina Taisiia Onofriichuk, che ha chiuso con un fantasmagorico 116.600, e della beniamina di casa Stiliana Nikolova, seconda con 116.200. Alle spalle dell’azzurra, il vuoto. La quarta, la bielorussa Alina Harnasko, ha racimolato 112.350 punti.

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Coppa del Mondo, terzo posto per Sofia Raffaeli a Sofia

Per Raffaeli un andamento lineare, caratterizzato da ottimi voti in tutte le specialità. Nel primo esercizio alle clavette il talento marchigiano ha ottenuto 28.850 punti, quinto miglior punteggio complessivo. Straordinario il rendimento al nastro: ancora 28.850 per lei, il miglior punteggio in assoluto, oltre due punti migliore di quello stabilito da Nikolova. Terza al termine del primo giro, Raffaeli ha conservato la posizione dopo le ultime due prove. Al cerchio ha ottenuto 29.650 punti, secondo punteggio assoluto, mentre con la palla ha chiuso in terza posizione, ottenendo un riscontro di 28.350.

Per la campionessa marchigiana ora le finali di specialità

In tutte e quattro le specialità, come detto, Raffaeli sarà protagonista delle varie finali, che in Coppa del Mondo si disputano e che alle Olimpiadi invece non sono previste. Tra nastro, cerchio e palla facile prevedere altri piazzamenti sul podio per lei, mentre più complicata – ma non impossibile – appare la missione alle clavette, dove è chiamata a risalire dalla quinta posizione. Alla tappa di Sofia ha preso parte un’altra azzurra, Viola Sella, che ha chiuso in diciottesima posizione ottenendo 105.850 punti. Per lei un rendimento in discesa nella seconda giornata, con 26.900 punti alle clavette e 23.700 al nastro.