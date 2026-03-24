Gino Paoli è morto, 90 anni di amore per Genoa e Coppi e quella filosofia sulla Samp che non fu compresa

Il cantatutore genovese, noto per i suoi capolavori che hanno segnato un'epoca, si è spento a 91 anni: il calcio, il ciclismo e lo sport nella sua esistenza

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Personaggio sui generis, capace di scrivere versi dedicati allo sport di fatica per definizione, l’amato ciclismo ispirato da Fausto Coppi, dichiararsi genoano ma poi celebrare la Samp. L’artista era ricco di migliaia di sfaccettature che evitavano le definizioni, le semplificazioni. E a tentare di chiuderlo in qualche parola, ecco che subentrava subito l’opposto. Gino Paoli è morto oggi, 24 marzo, a 91 anni sofferente dopo aver perso il figlio Giovanni e Ornella Vanoni, pieno ancora di voglia di vivere. e forse di scrivere.

L’amore per il Genoa di Paoli

Paoli è stato un noto tifoso del Genoa, pur essendo nato a Monfalcone si sentiva a casa solo a Genova e anche l’amore e passione calcistica lo testimoniavano. La sua fede era il Grifone, pur mantenendo una visione sportiva aperta che lo porta a gioire anche per i successi dell’altra squadra cittadina, la Sampdoria. Ma non deve stupirci, anzi. Tutto torna anche in questo dualismo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In un’intervista a Primocanale disse: “Io ho sempre sostenuto un paradosso quello che a Genova ci vorrebbe una squadra sola perché così tutti i genovesi andrebbero d’accordo. Invece quella tra Genoa e Sampdoria è una storia che andrà avanti così per sempre, è una saga paesana. Personalmente io sono contento quando la Samp vince perché è una squadra di Genova, ma lo sono ancora di più quando vince il Genoa perché io sono genoano. La cosa più importante è essere contenti per quello che fa Genova”.

La canzone per Coppi

Sulla sua passione per il ciclismo si era espresso a modo suo, con una canzone la sua genesi è assai celebre. Paoli ha dedicato al campionissimo, che amava allenarsi e soggiornare a Varazze, la celebre “Coppi”, pubblicata nel 1988 nell’album L’ufficio delle cose perdute.

Il brano descrive Fausto Coppi come un eroe sportivo, ma uomo del suo tempo. Un “omino con le ruote” dalla grande umanità, nato per la bicicletta e capace di solitudine, mito nato dai racconti e dalle immagini dell’infanzia del cantautore che visse l’epoca delle grandi vittorie, la rivalità con Gino Bartali, la Dama Bianca e il cambiamento sociale e culturale in atto in quell’Italia.

Passione motori

Un Paese denso di contraddizioni, istanze nuove e che Coppi seppe rappresentare con ogni sua contraddizione. Proprio come Paoli, per via della sua scrittura vibrante e ardita, che proiettava nella musica, negli amori e nello sport che amò molto. Anche per i motori aveva interesse, ma non si dilettò mai davvero rimanendo un appassionato di grandi ambizioni e una certa spregiudicatezza.

in aggiornamento