Luka Modric, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah sono i candidati al premio Uefa Men's Player of the Year 2017/18, che verrà consegnato il 30 agosto a Montecarlo, insieme alla vincitrice del premio UEFA Women's Player of the Year e ai vincitori dei premi per ruolo in Uefa Champions League, durante il sorteggio della fase a gironi.

Il giorno seguente sarà annunciato il vincitore del premio Uefa Europa League Player of the Season.

SPORTAL.IT | 20-08-2018 15:55