Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026, partito il countdown

Luci, musica e una piazza gremita hanno dato il via al countdown ufficiale verso i XX Giochi del Mediterraneo. A un anno esatto dalla cerimonia di apertura, è stato svelato il grande orologio che scandirà i 365 giorni di attesa per l’evento sportivo che si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre 2026 a Taranto. La cerimonia si è svolta davanti al palazzo di città e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore Massimo Ferrarese, del presidente del Comitato Internazionale Davide Tizzano e del sindaco Piero Bitetti.