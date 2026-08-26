Giochi del Mediterraneo: anche per le azzurrine U.19 si fa dura, rigore sbagliato, pari con la Slovenia e ora c'è il carrarmato Marocco

Si era illusa probabilmente la nazionale Under 19 femminile al torneo di calcio dei Giochi del Mediterraneo dopo il 4-1 al Kosovo nella prima giornata: la gara con la Slovenia ha riportato con i piedi per terra le ragazze di Priscilla Del Prete che vengono fermate sull’1-1 e ora sono seconde a pari punti col Portogallo e dietro al carrarmato Marocco che ha vinto entrambe le prime due gare per 4-0. Decisiva sarà la terza giornata con l’Italia chiamata all’impresa proprio contro le africane. In finale vanno la prima e la seconda del girone unico.
- Guerzoni sbaglia un rigore
- L'analisi di Del Prete
- Il tabellino di Italia-Slovenia
- La situazione nel girone
Guerzoni sbaglia un rigore
A Francavilla Fontana le azzurrine sono state imbrigliate dall’attenta difesa slovena e nonostante una completa supremazia di campo e le maggiori occasioni create si sono dovute accontentare di un punto. Prima occasione dopo solo 2′ con Miraldi ma il suo tiro viene respinto da Trunk. Al 12’ segna la Slovenia: contropiede vincente e gol dell’1-0 di Veliscek. Al 20’ Martone pesca il jolly e con una girata volante batte Trunk per l’1-1. L’occasionissima per vincere dopo 8′ della ripresa: Ciurleo si incunea in area, viene atterrata dall’intervento in ritardo di Skrobar e l’arbitro Koci fischia il rigore: dal dischetto va Guerzoni che, dopo il due su due dagli undici metri contro il Kosovo, questa volta calcia alto e si resta 1-1. Vano il forcing finale dell’Italia.
L’analisi di Del Prete
A fine partita l’allenatrice Priscilla Del Prete analizza: “Anche oggi abbiamo fatto la partita noi, abbiamo subito un solo tiro in porta e un gol. È stata la classica sfida decisa dagli episodi e contro una squadra tutta chiusa dietro se sbagli tante occasioni sotto porta alla fine non vinci. Giovedì col Marocco sarà la partita decisiva, da dentro o fuori, sarà fondamentale vincere con loro”.
Il tabellino di Italia-Slovenia
ITALIA-SLOVENIA 1-1 (pt 1-1)
Italia (4-2-3-1): Agostini; Andreangeli, Rosso, Ciccarelli (dal 41’ Pieri), Oddina; Guerzoni, Messa (dal 55’ Sterner); Ciurleo (dal 62’ Grassi), Martone, Saccomandi; Miraldi (dal 41’ Pinchi). A disp: Pezzi, Cacace, Galluzzi. All. Del Prete
Slovenia: Trunk; Lesjak, Kavas, Skrobar (dal 80’), Urankar, Leben (dal 53’ Kosir); Krajnc, Mujezinovic; Pintar; Gjergjek (dal 78’ Pirc), Veliscek. A disp.: Globocnik, Hvala, Rupnik, Murovec. All. Kelenberger
Reti: 12’ Veliscek (S), 20’ Martone (I)
Arbitro: Koci (Albania); Assistenti: Iliev (Nord Macedonia), Cvetanovikj (Nord Macedonia); Quarto ufficiale: Carpentiere (Italia)
Note: ammonite Messa (I), Martone (I), Rosso (I), Skrobar (S); espulsa Kelenberger (A)
La situazione nel girone
Gruppo Unico: Portogallo, Marocco, ITALIA, Slovenia, Kosovo
Il programma gare
Prima giornata, sabato 22 agosto
Slovenia-Marocco 0-4
Portogallo-Kosovo 3-0
Seconda giornata, domenica 23 agosto
Portogallo-Marocco 2-1
Italia-Kosovo 4-1
Terza giornata, martedì 25 agosto
Marocco-Kosovo 4-0
Italia-Slovenia 1-1
La classifica dopo la terza giornata
Marocco 7, Italia e Portogallo 4, Kosovo e Slovenia 0
Quarta giornata, giovedì 27 agosto
Portogallo-Slovenia, ore 21 | Brindisi
Italia-Marocco, ore 21 | Taranto
Quinta giornata, sabato 29 agosto
Slovenia-Kosovo, ore 18 | Brindisi
Portogallo-Italia, ore 18 | Taranto
Finali, lunedì 31 agosto
3° posto, ore 10.30 | Brindisi
1° posto, ore 19 | Taranto