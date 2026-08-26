Giochi del Mediterraneo: anche per le azzurrine U.19 si fa dura, rigore sbagliato, pari con la Slovenia e ora c'è il carrarmato Marocco

Dopo l'esordio vincente contro il Kosovo l'Italia femminile non va oltre l'1-1 ed è seconda a pari punti col Portogallo, domani servirà un'impresa per andare in finale

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Si era illusa probabilmente la nazionale Under 19 femminile al torneo di calcio dei Giochi del Mediterraneo dopo il 4-1 al Kosovo nella prima giornata: la gara con la Slovenia ha riportato con i piedi per terra le ragazze di Priscilla Del Prete che vengono fermate sull’1-1 e ora sono seconde a pari punti col Portogallo e dietro al carrarmato Marocco che ha vinto entrambe le prime due gare per 4-0. Decisiva sarà la terza giornata con l’Italia chiamata all’impresa proprio contro le africane. In finale vanno la prima e la seconda del girone unico.

Guerzoni sbaglia un rigore

A Francavilla Fontana le azzurrine sono state imbrigliate dall’attenta difesa slovena e nonostante una completa supremazia di campo e le maggiori occasioni create si sono dovute accontentare di un punto. Prima occasione dopo solo 2′ con Miraldi ma il suo tiro viene respinto da Trunk. Al 12’ segna la Slovenia: contropiede vincente e gol dell’1-0 di Veliscek. Al 20’ Martone pesca il jolly e con una girata volante batte Trunk per l’1-1. L’occasionissima per vincere dopo 8′ della ripresa: Ciurleo si incunea in area, viene atterrata dall’intervento in ritardo di Skrobar e l’arbitro Koci fischia il rigore: dal dischetto va Guerzoni che, dopo il due su due dagli undici metri contro il Kosovo, questa volta calcia alto e si resta 1-1. Vano il forcing finale dell’Italia.

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L’analisi di Del Prete

A fine partita l’allenatrice Priscilla Del Prete analizza: “Anche oggi abbiamo fatto la partita noi, abbiamo subito un solo tiro in porta e un gol. È stata la classica sfida decisa dagli episodi e contro una squadra tutta chiusa dietro se sbagli tante occasioni sotto porta alla fine non vinci. Giovedì col Marocco sarà la partita decisiva, da dentro o fuori, sarà fondamentale vincere con loro”.

Il tabellino di Italia-Slovenia

ITALIA-SLOVENIA 1-1 (pt 1-1)

Italia (4-2-3-1): Agostini; Andreangeli, Rosso, Ciccarelli (dal 41’ Pieri), Oddina; Guerzoni, Messa (dal 55’ Sterner); Ciurleo (dal 62’ Grassi), Martone, Saccomandi; Miraldi (dal 41’ Pinchi). A disp: Pezzi, Cacace, Galluzzi. All. Del Prete

Slovenia: Trunk; Lesjak, Kavas, Skrobar (dal 80’), Urankar, Leben (dal 53’ Kosir); Krajnc, Mujezinovic; Pintar; Gjergjek (dal 78’ Pirc), Veliscek. A disp.: Globocnik, Hvala, Rupnik, Murovec. All. Kelenberger

Reti: 12’ Veliscek (S), 20’ Martone (I)

Arbitro: Koci (Albania); Assistenti: Iliev (Nord Macedonia), Cvetanovikj (Nord Macedonia); Quarto ufficiale: Carpentiere (Italia)

Note: ammonite Messa (I), Martone (I), Rosso (I), Skrobar (S); espulsa Kelenberger (A)

La situazione nel girone

Gruppo Unico: Portogallo, Marocco, ITALIA, Slovenia, Kosovo

Il programma gare

Prima giornata, sabato 22 agosto

Slovenia-Marocco 0-4

Portogallo-Kosovo 3-0

Seconda giornata, domenica 23 agosto

Portogallo-Marocco 2-1

Italia-Kosovo 4-1

Terza giornata, martedì 25 agosto

Marocco-Kosovo 4-0

Italia-Slovenia 1-1

La classifica dopo la terza giornata

Marocco 7, Italia e Portogallo 4, Kosovo e Slovenia 0

Quarta giornata, giovedì 27 agosto

Portogallo-Slovenia, ore 21 | Brindisi

Italia-Marocco, ore 21 | Taranto

Quinta giornata, sabato 29 agosto

Slovenia-Kosovo, ore 18 | Brindisi

Portogallo-Italia, ore 18 | Taranto

Finali, lunedì 31 agosto

3° posto, ore 10.30 | Brindisi

1° posto, ore 19 | Taranto