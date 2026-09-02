Giochi del Mediterraneo, argento Italia per il karate e il basket 3x3

L’Italia guadagna ancora podi nei Giochi del Mediterraneo di Taranto. È la volta di Silvia Semeraro: argento nel karate -68kg, sconfitta in finale con lo score di 2-0 dall’atleta egiziana Feryal Abdelaziz. “Un po’ di rammarico ma sono comunque fiera perché sono sul podio, e ho sfiorato l’oro. Sono già pronta e carica per le prossime gare per raggiungere la medaglia d’oro”. Queste le parole della karateka. Argento anche per il basket maschile 3×3. “Stiamo facendo vedere all’Italia che stiamo crescendo e stiamo portando a casa delle medaglie. Deve essere orgoglio per noi e per tutta l’Italia”. Ha dichiarato Matteo Corgnati, componente della squadra. (NPK) (US Coni)