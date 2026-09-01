Giochi del Mediterraneo, Basiletti oro e argento nel tennis: "Sensazione stupenda"

La copertina spetta a Noemi Basiletti, che ha coronato la sua splendida manifestazione salendo sul gradino più alto del podio nel singolare femminileLa copertina spetta a Noemi Basiletti, che ha coronato la sua splendida manifestazione salendo sul gradino più alto del podio nel singolare femminile

L’esperienza dell’Italia del tennis ai Giochi del Mediterraneo 2026 si chiude con un bilancio altamente positivo nel singolare, grazie a prestazioni di altissimo livello. La copertina spetta a Noemi Basiletti, che ha coronato la sua splendida manifestazione salendo sul gradino più alto del podio nel singolare femminile. L’azzurra ha dominato l’atto conclusivo superando con decisione la greca Marta Matola con il punteggio di 6-2 6-3. Per Basiletti è arrivato anche l’argento nel doppio femminile, in coppia con Vittoria Paganetti. I successi azzurri proseguono con il risultato ottenuto da Carlo Alberto Caniato nel singolare maschile, dove l’italiano ha messo al collo un prezioso bronzo battendo nettamente il portoghese Francisco Rocha per 6-3 6-1. Le dichiarazioni di Noemi Basiletti e Carlo Alberto Caniato. Fonte: us Coni (NPK)