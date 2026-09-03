Si ingrandisce il medagliere per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Genna Toko Kegne conquista un doppio argento nel sollevamento pesi, nella specialità dello slancio e dello strappo. Doppio podio per le azzurre nello skateboarding, in finale dello street Irene Panzavolta ha vinto la medaglia di bronzo, al fianco della compagna Gaia Urbinati con l’argento. (NPK) (US Coni)
Giochi del Mediterraneo, bronzo nello skateboarding e argento nel sollevamento pesi
Si ingrandisce il medagliere per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto