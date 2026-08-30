Giochi del Mediterraneo, bronzo per gli azzurri della pallavolo

Sul podio dei Giochi del Mediterraneo brilla il bronzo della nazionale italiana maschile di pallavolo

Sul podio dei Giochi del Mediterraneo brilla il bronzo della nazionale italiana maschile di pallavolo. Tra le mura amiche del PalaMazzola di Taranto, i ragazzi guidati dal tecnico Vincenzo Fanizza si sono aggiudicati il 3° posto piegando la Turchia per 3-2 (25-19, 24-26, 25-18, 23-25, 15-10). Il cammino degli azzurri nel torneo era iniziato nel migliore dei modi con la vittoria del Gruppo A durante la fase a gironi; la corsa verso l’oro si è poi interrotta in semifinale contro la Grecia, capace di spuntarla sempre al quinto set. Per l’Italia si tratta di una riconferma, dato che replica il terzo posto già ottenuto nell’edizione di Orano 2022. Dichiarazioni di Vincenzo Fanizza, direttore tecnico e primo allenatore e Federico Crosato, pallavolista. (ServizioDi Renato Ingenito)